Куди найбільше продають сексуальних рабинь з України. Названо країни

З такою заявою виступив начальник відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми ГУ Національної поліції в Тернопільської області Олександр Буняк, передає Еспресо.TV.



Зазвичай, злочин починається з того, що торгівці людьми пропонують своїм майбутнім жертвам привабливі можливості працевлаштування. У багатьох випадках особа дізнається про дійсні "умови договору" лише після своєї появи в місці призначення, коли в неї відбирають паспорт, вдаються до фізичного та психічного насильства щодо неї, вимагають відробити гроші, витрачені на оформлення документів, віз та проїзних квитків

Цього року на Тернопільщині задокументовано 4 факти торгівлі людьми. Серед зафіксованого - сексуальна експлуатація.

"Трьох дівчат завербували та відправили в Республіку Португалія, де обіцяли їм роботу у готелі. У дівчат відібрали їхні документи, під приводом розробити дозвіл на працю, та змусили займатися проституцією. Двом особам уже оголошено підозру. Готуються матеріали на направлення до суду. Ще одна мешканка області стала жертвою сексуальної експлуатації в Італії", - наводить слова Буняка тернопільська інформаційна агенція Галас.

В більшості дівчата із малозабезпечених сімей. Віком 25-35 років.

Аби уникнути біди в майбутньому та не потрапити в рабство, слід дотримуватись наступних порад:

- нікому не довіряйте ваш паспорт, адже документи, що засвідчують Вашу особу, завжди повинні знаходитись тільки у Вас;

- залиште вдома, своїм друзям чи близьким детальну інформацію про своє перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копію свого закордонного паспорта і контракту;

- якщо Ви плануєте взяти шлюб з іноземним громадянином (громадянкою), скористайтеся порадами юриста чи фахівців посольств країни, в якій Ви плануєте жити, стосовно Ваших прав та прав Ваших дітей, народжених за кордоном та в Україні. Також пам’ятайте, що фіктивний шлюб – порушення закону. Це може стати причиною Вашого ув’язнення або депортації;

- не забудьте з’ясувати номери телефонів українських посольств та консульських представництв у країні, до якої Ви виїжджаєте. Якщо Ви опинилися у скрутній ситуації, залишилися без паспорта або Вам хтось загрожує, то звертайтесь до представників посольств своєї країни;

- скористайтесь послугами неурядових організацій та служб, які активно працюють закордоном, надаючи допомогу особам, які опинились у складному становищі;

- зверніть увагу на те, що термін перебування на території іноземної держави зазначений у Вашій візі. Порушення візового режиму унеможливлює Ваш наступний виїзд за кордон;

- не забувайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно полегшить Ваше перебування за кордоном.