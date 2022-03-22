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Головна війна з Росією "Jonson&Johnson вирішили отримувати кривавий прибуток": Кулеба закликав компанію піти з РФ, щоб не фінансувати вбивства українців

"Jonson&Johnson вирішили отримувати кривавий прибуток": Кулеба закликав компанію піти з РФ, щоб не фінансувати вбивства українців

22 березня, 2022 вiвторок
08:50
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив компанію Jonson&Johnson у торгівлі на крові та фінансуванні російської агресії за відмову піти з ринку РФ

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Відмовляючись вийти з Росії, Jonson&Johnson вирішили отримувати кривавий прибуток. Їхні податки дозволяють російській військовій машині вбивати невинних українських чоловіків, жінок, дітей і літніх людей", - написав Кулеба.

Міністр закликав компанію змінити позицію і "обрати людяність, а не воєнні злочини".

"Johnson&Johnson повинні змінити свою думку. Зробіть правильну справу. Оберіть людяність, а не воєнні злочини", - написав Кулеба.

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бойкот Росії
Дмитро Кулеба
Johnson&Johnson
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