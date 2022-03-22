"Jonson&Johnson вирішили отримувати кривавий прибуток": Кулеба закликав компанію піти з РФ, щоб не фінансувати вбивства українців
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив компанію Jonson&Johnson у торгівлі на крові та фінансуванні російської агресії за відмову піти з ринку РФ
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Відмовляючись вийти з Росії, Jonson&Johnson вирішили отримувати кривавий прибуток. Їхні податки дозволяють російській військовій машині вбивати невинних українських чоловіків, жінок, дітей і літніх людей", - написав Кулеба.
Міністр закликав компанію змінити позицію і "обрати людяність, а не воєнні злочини".
"Johnson&Johnson повинні змінити свою думку. Зробіть правильну справу. Оберіть людяність, а не воєнні злочини", - написав Кулеба.
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