Кулеба закликав Китай відігравати важливу роль у врегулюванні ситуації в Україні

Про це він написав у Twitter.



"Десятиліттями українсько-китайські відносини будуються на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності пошуку політичного рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу відігравати важливу роль у цих зусиллях", - зазначив Кулеба.



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