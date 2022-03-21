Кулеба закликав Китай відігравати важливу роль у врегулюванні ситуації в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Китай відіграти важливу роль у припиненні війни в Україні
Про це він написав у Twitter.
"Десятиліттями українсько-китайські відносини будуються на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності пошуку політичного рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу відігравати важливу роль у цих зусиллях", - зазначив Кулеба.
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