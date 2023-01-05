Кілька непопулярних тез.

Раніше, мене завжди дивувала теза радянської пропаганди про "умірать за родіну", бо це насправді культивування смерті. І воно точно не на користь нікому. І веде лише до наступних воєн.

Заради Батьківщини треба бути готовим вбивати. Вбивати ворогів. І ця теза генерала Залужного мені значно ближча. Бо це культивування справедливості.

Заради Батьківщини треба бути готовим вбивати. Вбивати ворогів. І ця теза генерала Залужного мені значно ближча. Бо це культивування справедливості

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Помирати має той, хто порушує право і справедливість, і приходить на чужу землю.

І друге. "У війну всі фронти однаково важливі". Це дуже популярна теза. Але не чесна. Бо чесно визнати — є головний фронт, там де вбивають. І без нього не було б інших.

Є головний фронт, там де вбивають. І без нього не було б інших

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Не було б дипломатії, інформаційних перемог і державності. І тому найбільша шана, найбільша повага і найбільші переживання тим, хто взяв в руки зброю. Всі решта просто роблять свою роботу. І допомагають фронту.

Все решта — то пафос і популізм, хоч багатьом він і "заходить".

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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