50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки

Вперше під одним дахом буде представлено 50 творів із провідних приватних колекцій, з яких 20 експонуватиметься публічно вперше.

Серед них – рідкісні зразки і шедеври творчої графіки подружжя, які демонструють майстерність і глибину художників.

Найвідоміший твір експозиції – "Квіти благородства" (1980-ті), сповнений символізму та витонченого еротизму. Створений у стилі неосецесії, він є еталоном графічної майстерності Зарецького цього періоду.

Концепт "Він і Вона" досліджує, як митець і мисткиня по-різному сприймають і передають чоловіче та жіноче начало у творчості. Ця зустріч двох поглядів на світ стає діалогом, що спонукає глядача до власних роздумів і рефлексій. Ця виставка – не тільки можливість в єдиному виставковому просторі показати графічний доробок обох митців, а й закцентувати увагу на історії особистих і творчих стосунків блискучої мистецької пари, яка стала феноменом українського мистецтва ХХ століття.

Виставка відкрита для відвідування з 14 по 23 жовтня в художній галереї "Митець" за адресою: вул. В. Васильківська, 12 б.

Режим роботи: понеділок-неділя, 10.00-19.00.

Сторінка події у FB: https://www.facebook.com/share/1HWbLbrXKN/

