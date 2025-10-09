50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
З 14 по 23 жовтня у галереї "Митець" триватиме експозиція знакових графічних робіт культового мистецького подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького
Вперше під одним дахом буде представлено 50 творів із провідних приватних колекцій, з яких 20 експонуватиметься публічно вперше.
Серед них – рідкісні зразки і шедеври творчої графіки подружжя, які демонструють майстерність і глибину художників.
Найвідоміший твір експозиції – "Квіти благородства" (1980-ті), сповнений символізму та витонченого еротизму. Створений у стилі неосецесії, він є еталоном графічної майстерності Зарецького цього періоду.
Концепт "Він і Вона" досліджує, як митець і мисткиня по-різному сприймають і передають чоловіче та жіноче начало у творчості. Ця зустріч двох поглядів на світ стає діалогом, що спонукає глядача до власних роздумів і рефлексій. Ця виставка – не тільки можливість в єдиному виставковому просторі показати графічний доробок обох митців, а й закцентувати увагу на історії особистих і творчих стосунків блискучої мистецької пари, яка стала феноменом українського мистецтва ХХ століття.
Виставка відкрита для відвідування з 14 по 23 жовтня в художній галереї "Митець" за адресою: вул. В. Васильківська, 12 б.
Режим роботи: понеділок-неділя, 10.00-19.00.
Сторінка події у FB: https://www.facebook.com/share/1HWbLbrXKN/
