"Антитіла" презентували пісню і кліп "Вдома" з кадрами міст, які нині окуповані РФ

Премʼєра відбулася на YouTube.

20 вересня гурт "Антитіла" представив композицію "Вдома".

"Увімкнути пісню, вдивитися у синє безмежне небо, відчути кожен подих, вловити кожен аромат, коли вдома. Або ж закрити очі, уявити своє найкраще місце на землі, коли десь далеко. Чи на повну гучність в авто, щоб мчати додому до рідних і близьких, до своїх. Саме такі миті, саме такі спогади криються в цих нових, особливих мелодіях та ліриці від "Антитіл", - прокоментували премʼєру музиканти.

У кліпі на пісню учасники гурту зʼявляються на тлі міст і сіл, які нині окуповані Росією. У відео можна побачити Херсон, Маріуполь, Донецьк, Херсонес, Судак та інші міста, які тимчасово контролюють окупанти. Також "Антитіла" подорожують вільними містами України.

"Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, за відчуттями. Проте, незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім", — додав фронтмен гурту Тарас Тополя.