"Антитіла" презентували пісню і кліп "Вдома" з кадрами міст, які нині окуповані РФ
Український гурт "Антитіла" випустив пісню "Вдома" та кліп на неї про рідні міста українців, які їм довелося покинути через російську військову агресію
Премʼєра відбулася на YouTube.
20 вересня гурт "Антитіла" представив композицію "Вдома".
"Увімкнути пісню, вдивитися у синє безмежне небо, відчути кожен подих, вловити кожен аромат, коли вдома. Або ж закрити очі, уявити своє найкраще місце на землі, коли десь далеко. Чи на повну гучність в авто, щоб мчати додому до рідних і близьких, до своїх. Саме такі миті, саме такі спогади криються в цих нових, особливих мелодіях та ліриці від "Антитіл", - прокоментували премʼєру музиканти.
У кліпі на пісню учасники гурту зʼявляються на тлі міст і сіл, які нині окуповані Росією. У відео можна побачити Херсон, Маріуполь, Донецьк, Херсонес, Судак та інші міста, які тимчасово контролюють окупанти. Також "Антитіла" подорожують вільними містами України.
"Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, за відчуттями. Проте, незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім", — додав фронтмен гурту Тарас Тополя.
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