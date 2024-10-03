BookForum у Запоріжжі змінив назву на "Читай Форум" після обурення львівських колег
Книжковий фестиваль у Запоріжжі змінив назву на "Читай Форум" після звинувачень у крадіжці назви й концепції з боку директорки BookForum у Львові Софії Челяк
Про це організатори запорізького фестивалю повідомили в instagram.
Організатори книжкового форуму у Запоріжжі, який відбудеться 12-13 жовтня, змінили назву. Початкова назва BookForum у Запоріжжі викликала обурення програмної директорки львівського міжнародного BookForum Софії Челяк.
Вона заявила, що колеги з Запоріжжя вкрали назву і концепцію заходу у Львові. Тепер фестиваль у прифронтовому місті називатиметься "Читай Форум".
"Метою створення нашого книжкового форуму була підтримка громади, створення у повномасштабну війну середовища емоційного розвантаження та популяризації локальних авторів та української мови в Запоріжжі. Створивши власну концепцію, айдентику та назву, ми анонсували подію.
Коли через деякий час отримали публічний фідбек від команди Lviv BookForum, який також відомий як "Форум видавців у Львові", про те, що все це аналогічне їхньому заходу та візуальному наповненню, то одразу вийшли в діалог з Софією Челяк", - повідомили організатори "Читай Форум".
Вони наголошують, що назва "Book Forum Запоріжжя" не була тотожною з концепцією форуму видавців у Львові, але, "зважаючи на завантаженість колег, які зараз працюють над форумом у Львові", вони вирішили не гаяти часу та змінити назву.
"Ми завжди за партнерство та комунікацію. З повагою ставимось до праці усіх представників культури. Зважаючи на нинішній час, ми не маємо на меті вкрасти, посваритись чи витіснити. Нашою метою є створення продукту для громади прифронтового міста, щоб підтримати суспільство, місцевих діячів культури та сприяти промоції читання", - додали організатори запорізького фестивалю.
Напередодні директорка Львівського книжкового форуму звинуватила запоріжців у крадіжці назви та концепції Book Forum.
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