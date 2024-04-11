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Через можливий конфлікт інтересів щодо грантів: Український культурний фонд звернувся до НАЗК

11 квітня, 2024 четвер
19:36
Культура

Фонд ініціює звернення до НАЗК через ризик потенційного конфлікту інтересів між окремими членами наглядової ради та дирекцією УКФ у питанні оцінювання проєктів грантового сезону

Про це повідомили у Facebook УКФ.

Український культурний фонд, наголошуючи на тому, що обстоює систему прозорості та відкритості, ініціює звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), зважаючи на ризик існування потенційного конфлікту інтересів між окремими членами наглядової ради та дирекцією УКФ у питанні оцінювання проєктів поточного грантового сезону.

"Аби попередити можливі маніпуляції громадською думкою, повідомляємо, що на час розгляду звернення в НАЗК конкурсний відбір проєктних заявок за програмами "Культурна спадщина" (ЛОТ 1), "Відновлення культурно-мистецької діяльності" (ЛОТ 1) та "Культура. Регіони" призупинений", - заявили в УКФ.

Голова наглядової ради УКФ Наталія Кривда наголосила, що члени наглядової ради та дирекція усвідомлюють, що конкурсний відбір повинен бути об'єктивним та неупередженим, аби не поставити під сумнів давно задекларовані фондом принципи відкритості та прозорості в роботі. 

"Прошу митців та діячів культури з розумінням поставитися до вимушеної паузи в конкурсному відборі за програмами. Це своєрідна плата за прозорість в роботі. Очікуємо від НАЗК роз'яснення наших подальших кроків, аби мати змогу рухатися далі", – зауважила Кривда.

Теги:
НАЗК
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