Далеко не всі народи у світі мають скарб - власна мова: колумбійський гурт Los Iankovers, який співає українські пісні

Про це в етері Еспресо розповів лідер та засновник гурту Los Іankovers Янко Богдан Пеньяфорт.

"Найкраща публіка, безумовно, - українці як в Україні, так і діаспори по всьому світі. Також і серед іноземців є дуже хороше сприйняття української музики, яку вони раніше майже не чули. Ми намагаємося показувати через пісні про існування української нації, тому що музика - дуже потужний засіб, який допомагає викликати симпатії у людей до певної території та до нації", - зауважив Янко Богдан Пеньяфорт.

Музикант розказав, що в гурті четверо музикантів, тільки він має зв'язок з Україною, бо мама - українка з Києва, тато - колумбієць. Всі інші учасники гурту - колумбійці, які раніше не знали українських пісень та мови.

"Я просто познайомив хлопців з Україною, бо у них не багато було шансів знати більше про таку країну, яка не дуже звучала в Колумбії принаймні до повномасштабної війни. Зараз багато в Колумбії знають про Україну, навіть понад 6 тис. колумбійців тут воюють. А коли ми у 2017 році познайомилися з гітаристом гурту Ніколасом в Національному університеті Колумбії, де грали в ансамблі латиноамериканської народної музики, я йому заспівав українську пісню, йому дуже це сподобалося. Потім ми заснували гурт Los Іankovers, всі учасники музичного колективу закохалися в Україну. Слід сказати, що варто вивчати свою мову, бо далеко не всі народи у світі можуть мати той скарб, який є в України, - власна мова, щоб навколо неї будувати свою ідентичність. Ми в Колумбії говоримо іспанською мовою внаслідок іспанської колонізації, хоча по конституції визнано понад 80 корінних мов, але 95% населення не знає жодного слова на цих мовах, і це дуже прикро. В Україні є ще шанс зберегти свою мову і це можна зробити", - підкреслив Пеньяфорт.