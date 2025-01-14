Для обміну і збереження фондів: дві найбільші бібліотеки України та Канади домовилися про партнерство

Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко у facebook.

Підписання меморандуму пройшло 13 січня під час офіційної церемонії.

За словами Ніколенка, меморандум сприяє безпосередній співпраці між двома бібліотеками, обміну передовим досвідом, збереженню бібліотечних фондів, наданню бібліотечних послуг, впровадженню інноваційних технологій і технічної підтримки. Угода про партнерство також заохочує розвиток програм книгообміну для підвищення якості бібліотечних фондів, а також спільну організацію культурних та освітніх заходів.

"Після успішного запуску проєкту "Українська книжкова полиця" в публічній бібліотеці Торонто в червні 2024 року це партнерство є ще одним свідченням міцних і довготривалих відносин між нашими країнами, особливо враховуючи те, що Україна зараз бореться за свою свободу, а також їхній багатий досвід у бібліотекознавстві", - додав генеральний консул.