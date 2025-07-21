Джеймс Кемерон працює над 3D-фільмом для Біллі Айліш

Про це пише Deadline.

Дев'ятиразова володарка премії "Ґреммі" Біллі Айліш під час свого чотириденного виступу в Манчестері в рамках туру Hit Me Hard and Soft: The Tour анонсувала новий концертний фільм. Його режисером стане канадський кінематографіст, який зняв "Титанік", "Аватар", Термінатор", Джеймс Кемерон.

У суботу, 19 липня, на своєму шоу Co-op Live співачка оголосила, що разом з Кемероном працює над 3D-проєктом.

"Отже, ви, можливо, помітили, що тут більше камер, ніж зазвичай. Взагалі-то, я не можу багато про це казати, але можу поділитись, що я працюю над чимось дуже, дуже особливим з кимось на ім'я Джеймс Кемерон, і це буде у 3D. Тож ставтеся до цього, як хочете. А ці чотири шоу в Манчестері, ви і я є частиною того, що я роблю з Джеймсом", - заявила музикантка.

Вона також натякнула, що Кемерон "десь у цій аудиторії".

"Я, мабуть, носитиму цей одяг близько чотирьох днів", - додала Айліш.