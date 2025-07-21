Джеймс Кемерон працює над 3D-фільмом для Біллі Айліш
Американська співачка Біллі Айліш оголосила, що триразовий лауреат премії "Оскар", канадський режисер Джеймс Кемерон знімає фільм-концерт, що вийде в 3D
Про це пише Deadline.
Дев'ятиразова володарка премії "Ґреммі" Біллі Айліш під час свого чотириденного виступу в Манчестері в рамках туру Hit Me Hard and Soft: The Tour анонсувала новий концертний фільм. Його режисером стане канадський кінематографіст, який зняв "Титанік", "Аватар", Термінатор", Джеймс Кемерон.
У суботу, 19 липня, на своєму шоу Co-op Live співачка оголосила, що разом з Кемероном працює над 3D-проєктом.
"Отже, ви, можливо, помітили, що тут більше камер, ніж зазвичай. Взагалі-то, я не можу багато про це казати, але можу поділитись, що я працюю над чимось дуже, дуже особливим з кимось на ім'я Джеймс Кемерон, і це буде у 3D. Тож ставтеся до цього, як хочете. А ці чотири шоу в Манчестері, ви і я є частиною того, що я роблю з Джеймсом", - заявила музикантка.
Вона також натякнула, що Кемерон "десь у цій аудиторії".
"Я, мабуть, носитиму цей одяг близько чотирьох днів", - додала Айліш.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе