Ексучасника Maroon 5 Міккі Меддена звинувачують у домашньому насильстві та сексуалізованому листуванні з підлітком

Про це повідомляє NME.

Кейт Боуман, дружина колишнього басиста американського гурту Maroon 5 Міккі Меддена, висунула звинувачення проти чоловіка і отримала заборонний ордер. Вона стверджує, що Міккі Медден напав на неї 21 липня в їхньому будинку в Лос-Анджелесі після того, як вона виявила сексуальні повідомлення з "принаймні двома дівчатами старшої школи". Згідно з інформацією Billboard, листування включали також "фантазії про зґвалтування однієї з дівчат".

Боуман подала позов до Вищого суду округу Лос-Анджелес 30 липня, і з того часу їй видали тимчасовий заборонний ордер проти Меддена до судового засідання, запланованого на 20 серпня.

За даними People, Медден зараз перебуває в реабілітаційному центрі.

У судових документах Боуман йдеться, що 21 липня вона отримала повідомлення від дівчини-підлітка, в якому стверджувалося, що між нею та Медденом був контакт. У заяві Боумен йшлося: "Мені було надзвичайно боляче, я була стурбована. Мені потрібно було зрозуміти, що відбувається між ними. Коли він це заперечував, я попросила його дати мені свій телефон. Він не дав мені свій телефон, але я бачила, що він швидко видаляє докази з телефону".

Боумен стверджує, що Медден розлютився, коли вона забрала його телефон і втекла з будинку. Після цього він завдав їй "фізичної та емоційної шкоди", і тепер вона його боїться.

"Він обійняв мене обома руками, живіт і руки, щоб стримати мене. Потім він вдарив мене об мармурову кухонну стільницю. Я відчула біль у стегнах і попереку. Він штовхнув мене на землю і збожеволів. Я впала на коліна. Він постійно кричав, щоб я віддала йому телефон. Він здавався мені буквально божевільним. Я ніколи не бачила такого неконтрольованого гніву та зовсім іншої людини", - описала дружина музиканта напад.

У скриншотах повідомлень, поданих у запиті на заборонний наказ, Медден описав спілкування між ним та дівчиною-підлітком як "приватну та фальшиву нешкідливу фантазію", яка "зовсім не мала стосунку до реального життя".

У повідомленні від Боуман також ідеться: "Міккі. Я не знаю людину, яка наймає 18-річних повій, щоб писати їм повідомлення про те, що хоче стати їхнім вітчимом і зґвалтувати їх під час нашого медового місяця".

В іншому повідомленні Меддена йдеться, що він "безмірно шкодує про свої дії та про те, що брав участь у будь-якій формі вираження цих імпульсів", і стверджує, що "ніколи не діятиме відповідно до цих обопільних фантазій".

У 2020 році Медден залишив Maroon 5 після арешту за домашнє насильство. Він був одним із засновників групи у 1994 році.

