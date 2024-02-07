Фронтмен "Бумбокс" Андрій Хливнюк отримав нагороду РНБО

Про це він повідомив у сторіз в Instagram.

Український музикант, лідер гурту "Бумбокс", і військовослужбовець, пілот ударного дрона Punisher Андрій Хливнюк отримав відзнаку Ради національної безпеки і оборони України.

"Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших, працюватимемо на полі бою і в тилу. Допоки наша земля стане вільною. Служу народу України. Дякую за довіру", — підписав Хливнюк знімок нагороди.

На фото артист і захисник України показав нагрудний знак "Захиснику України".

Фото: Instagram Андрія Хливнюка

Нагороду вручають за вагомий внесок у справу забезпечення національної безпеки і оборони України, зразкове виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану, мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності держави.

Певний час Хливнюк ніс службу в Краматорську, частина хлопців з його підрозділу – у Бахмуті. Особисто він з іншими патрульними займався евакуацією людей із місць, де йдуть бойові дії, - Святогорська, околиць Слов'янська, Бахмутського напрямку.

Зараз Андрій Хливнюк виконує бойові завдання. Він оператор бойового ударного дрона, займається аеророзвідкою і ударними місіями.

Лідер гурту "Бумбокс" у нещодавньому інтервʼю поділився, що не виключає, що серед окупантів, проти яких він воює, можуть бути й фанати гурту. Хливнюк зізнався, чи відчуває до них ненависть.