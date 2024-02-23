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Фронтмен "Бумбокс" та військовий Хливнюк розповів, за яких умов співатиме російськомовні хіти

23 лютого, 2024 п'ятниця
12:03
Культура Андрій Хливнюк

Український музикант, аеророзвідник Андрій Хливнюк відповів, чи розглядає імовірність знову виконувати російськомовні пісні гурту "Бумбокс"

Відео з промовою Хливнюка оприлюднили в Instagram гурту "Бумбокс".

Український співак та автор пісень Андрій Хливнюк, який нині боронить Україну на фронті та керує ударним дроном Punisher, під час одного з концертів у Європі звернувся до глядачів.

"Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, мені здається. Україна – багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи. Під рашистською п**ерацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирів, кінчених дебілів", – заявив Хливнюк.

Він поділився, що нещодавно спілкувався з журналісткою німецького видання, яка питала в нього про старі хіти гурту російською мовою.

"Мене з DW дівчинка чудова питала: "Коли настане той час, коли ви знову заспіваєте свої російськомовні класні пісні? Ми їх любимо". Та без проблем! Масове повстання, убивство лідерів Кремля, спалення того Кремля, росіяни нанизують голови і с*аки цих довб***бів просто на стовпи. І, будь ласка, буде все, що ви хочете", – наголосив артист.

Зараз Андрій Хливнюк виконує бойові завдання. Він оператор бойового ударного дрона, займається аеророзвідкою і ударними місіями.

Лідер гурту "Бумбокс" у нещодавньому інтервʼю поділився, що не виключає, що серед окупантів, проти яких він воює, можуть бути й фанати гурту. Хливнюк зізнався, чи відчуває до них ненависть.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Андрій Хливнюк
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