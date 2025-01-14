Фронтмен Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні

Відповідний допис він поширив в instagram.

46-річний вокаліст і фронтмен популярного британського рок-гурту Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні. Попри те, що він не робив прямих і конкретних заяв, він записав відео, на якому грає риф із пісні Won’t Stand Down на гітарі, прикрашеній наліпкою у вигляді синьо-жовтого прапора. Сам Белламі був одягнений у блакитну футболку та жовту дублянку.

"Won’t Stand Down ("Не відступати") — це про боротьбу за свою землю проти хуліганів чи то на дитячому майданчику, чи то на роботі, чи де завгодно. Захищатися від примусу та соціопатичних маніпуляцій і протистояти труднощам із силою, упевненістю та агресією", - підписав музикант відео.

Кліп на пісню Won’t Stand Down, що вийшов у січні 2022 року, зняли в Києві. Над ним у грудні 2021 року працювала українська продакшн-студія shelter.film, а головну роль зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям Меттью Белламі.