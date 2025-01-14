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Головна Культура Фронтмен Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні

Фронтмен Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні

Дар'я Тарасова
14 січня, 2025 вiвторок
08:43
Культура

Лідер британського рок-гурту Muse Метью Белламі записав відео в синьо-жовтому одязі з гітарою, прикрашеною наліпкою у вигляді українського прапора, та закликав не відступати

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Відповідний допис він поширив в instagram.

46-річний вокаліст і фронтмен популярного британського рок-гурту Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні. Попри те, що він не робив прямих і конкретних заяв, він записав відео, на якому грає риф  із пісні Won’t Stand Down на гітарі,  прикрашеній наліпкою у вигляді синьо-жовтого прапора. Сам Белламі був одягнений у блакитну футболку та жовту дублянку.

"Won’t Stand Down ("Не відступати") — це про боротьбу за свою землю проти хуліганів чи то на дитячому майданчику, чи то на роботі, чи де завгодно. Захищатися від примусу та соціопатичних маніпуляцій і протистояти труднощам із силою, упевненістю та агресією", - підписав музикант відео.

 

Кліп на пісню Won’t Stand Down, що вийшов у січні 2022 року, зняли в Києві. Над ним у грудні 2021 року працювала українська продакшн-студія shelter.film, а головну роль зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям Меттью Белламі.

 

 

 

Теги:
Новини
Світ
музика
підтримка України
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