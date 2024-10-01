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GOGOLFEST повертається в Україну, фестиваль відбудеться в Запоріжжі

Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2024 вiвторок
15:50
Культура

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST уперше за час повномасштабного вторгнення відбудеться в Україні, більшість подій пройдуть в укриттях, а інші – в будівлях з бомбосховищами

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Про це Еспресо повідомили організатори заходу.

18 жовтня один із найвпливовіших культурних фестивалів Європи GOGOLFEST повертається в Україну. Протягом трьох днів, з 18 по 20 жовтня міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST проходитиме в Запоріжжі.

Захід увійшов до п'ятірки найкращих фестивалів Європи з понад 700 кандидатів за версією EFFEAwards.

Фестиваль відкриє 9-метрова інсталяція, що є центральною частиною майбутнього меморіального комплексу "Посадка. Дерево пам’яті" у вигляді величезного металевого дерева, на кожній гілці якого закарбована світла пам’ять про воїнів, що віддали життя за свободу та перемогу українського народу. Автором меморіального комплексу є режисер та військовий Дмитро Костюминський. 

Фото: пресслужба GOGOLFEST

"Фестиваль цього року має нову місію і присвячений Покрові – дню захисту вищими силами воїнів, що боронять свою країну, свою віру, своїх людей", - розповів директор GOGOLFEST Максим Демських. 

Gogolfest. Pokróva є зоною ментальної, внутрішньої безпеки. Це простір відчуття безпеки та спокою під покровом українства. 

"Одним з основних завдань фестивалю Gogolfest Pokróva є залучення військових та їхніх близьких до проживання спільного досвіду. Сьогодні кожен з нас має певний військовий досвід та близьких, які захищають нашу країну, дехто з них є частиною нашої команди. В рамках фестивалю ми прагнемо створити спільний безпечний простір переосмислення та комунікації через мистецтво з близькими, чиї родичі продовжують боронити нашу країну, знаходяться в полоні або героїчно загинули", - зазначають на сайті фестивалю.

Фото: пресслужба GOGOLFEST

 

У програмі - виступи відомих українських гуртів Dakh Daughters, "Пиріг і Батіг", Zapaska. Культовий спектакль "Місто Марії" буде вперше зіграно в Україні після 8 показів на найбільшому європейському театральному фестивалі в Авіньйоні (Франція). Також глядачів чекатиме  українсько-німецький проєкт "Серце Матері: Діти зберігають наші сльози" від режисера Владислава Троїцького –  вистава про трагедію матерів, чиї діти на фронті. Відразу після цього,  вона прямує з показами до Гамбургу. А ще спектакль "Сонячний народ", яка також безліч разів була представлена на провідних європейських майданчиках, недавно у Швейцарії, Німеччині, Польщі, Франції так інших країнах. 

А ще буде мультимедійна інсталяція "Сховище Покрова" в укритті – як місце спокою, де можна буде послухати твори українських авторів і побачити роботи наших художників. Окремий артоб'єкт – інтерактивна конструкція зі старих валіз, куди кожен зможе покласти щось особливе для себе і доповнити інсталяцію. 

За 18 років роботи фестиваль проходив у Києві, Херсоні, Дніпрі, Маріуполі. Спеціальні фестивальні програми відбувалися в Осло, Берліні, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Празі та інших містах Європи, розповідаючи про події в Україні.

У 2024 році Люблін отримав звання "Європейської культурної столиці - 2029" й в рамках цього конкурсу українську програму представлятиме саме GOGOLFEST. Це перша повноцінна інтеграція та представлення українського культурного сектору на Європейській арені як окремого пласту.

Фото: пресслужба GOGOLFEST

"Цьогорічний фестиваль має на меті підтримати мешканців прифронтового Запоріжжя українськими сучасними сенсами. Це не "ентертеймент", а глибоке переосмислення спільного досвіду та пошук нових шляхів розвитку і життя в умовах сьогодення", - уточнив Демських. 

Під час заходу будуть дотримані всі безпекові норми: більшість події відбудуться безпосередньо в укриттях, а інші – в будівлях, обладнаних бомбосховищами. 


 

Теги:
Запоріжжя
мистецтво
фестивалі
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