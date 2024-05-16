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Ілюзіоніста Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальних домаганнях

16 травня, 2024 четвер
13:48
Культура Девід Копперфілд
Зміст

Відомого американського фокусника Девіда Копперфілда 16 жінок звинуватили в сексуальних домаганнях і неадекватній поведінці, понад половина з них були неповнолітніми

Про це пише The Guardian.

Згідно з розслідуванням The Guardian US, 16 жінок звинуватили відомого американського фокусника Девіда Копперфілда у сексуальних домаганнях і неадекватній поведінці. Більш ніж половина звинувачень подали жінки, які заявили, що на момент інцидентів їм не виповнилося 18 років. Деякі казали, що їм було всього 15 років, хоча він, можливо, не знав їхнього віку.

Звинувачення проти ілюзіоніста включають твердження про те, що він давав наркотики трьом жінкам, перш ніж вступити з ними в сексуальні стосунки, на які, як їм здається, вони не могли погодитися.

Скарги проти 67-річного ілюзіоніста, які він заперечує, стосуються періоду з кінця 1980-х років до 2014 року. The Guardian US провело серію інтервʼю з понад 100 людьми, а також отримало у розпорядження судові та поліцейські протоколи.

Жінки, які висунули звинувачення щодо поведінки Копперфілда, познайомилися з ним завдяки його роботі фокусника.

Копперфілд усі звинувачення відкидає. У письмових відповідях його адвокати сказали виданню, що він "ніколи не поводився ні з ким неналежним чином, не кажучи вже про неповнолітніх". Вони зауважили, що правдивим буде опис Копперфілда як доброго, сором'язливого чоловіка, який шанобливо ставиться до чоловіків і жінок. Адвокати також додали, що Копперфілд є активістом руху #MeToo, який заохочує жінок виступати та розповідати свої історії про ймовірне насильство.
 

Теги:
Шоу-бізнес
скандал
зґвалтування
США
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