Jerry Heil і YARMAK випустили кліп з Анастасією Нестеренко й Костянтином Темляком, який служить у ЗСУ

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі артистів.

Jerry Heil та YARMAK представили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", яка вийшла у травні. З моменту релізу трек зібрав понад 23 млн прослуховувань, понад 100 тис. відео у TikTok і вже 12 тижнів поспіль тримається в топах стримінгових платформ.

"5 вересня виповниться два роки з моменту народження ідеї фіта з YARMAK. Я надіслала це демо Олександру з упевненістю, що це не його настрій і навіть не наважувалася уявити, що поєднання нашого бачення створить пісню, яка стане "їхньою піснею" для стількох закоханих пар, які кохають до болю", - поділилася співачка й авторка пісень Jerry Heil.

Режисеркою відеороботи стала Валерія Фадєєва. Відео передає емоційний зміст пісні, яка стала саундтреком кохання тисяч пар, зокрема й українських військових.

фото: скриншот з відео

"Цією відеороботою я хотіла передати те відчуття, яке охопило мене, щойно я почула першу демку цієї пісні. Відтоді щоразу, коли я її слухаю — плачу, хоча я не сентиментальна людина. Спочатку я почула, що таке чистий прояв кохання у голосах і текстах Яни та Олександра. А потім побачила найщиріше втілення кохання на майданчику між нашими героями, Анастасією та Костянтином. Це кіно про любов, у якій кожна щаслива хвилина разом відчувається як зворотний відлік. Він починається, коли ти зустрічаєш свою людину. І з того моменту кожна прекрасна хвилина разом — це ще одна хвилина, якої вже не повернути. І живе надія, що ви зустрінетесь знову…", — зазначила режисерка відеороботи.

Для репера та військовослужбовця ЗСУ YARMAK це особиста історія.

"Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних. Короткий момент щастя і біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин і це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування", — зізнався YARMAK.

фото: скриншот з відео

У кліпі знялися українські актори Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк, який нині служить у війську. Для пари це перша спільна зйомка вже у статусі чоловіка й дружини, а для Костянтина — ще й перша після того, як він долучився до лав ЗСУ. Зйомки відбувалися під час його відпустки.

фото: скриншот з відео

"Зйомки у цій відеороботі стали для нас терапевтичним досвідом. Особливо сцена в машині. Я навчилася швидко збиратись до купи, коли доводиться прощатися. А тут у мене був час виплакати все, що накопичилося з тих коротких зустрічей. Ми з Костею дуже поважаємо Яну та Олександра як артистів. Те, що вони транслюють, їхні цінності, яку музику пишуть. Я постійно слухаю їхні пісні в машині й підспівую. Костя розповідав, що треки Яни та Олександра постійно звучать у машині, коли вони їдуть на бойові. Після зйомок ми обоє сказали одне одному: за цей день ми наче прожили цілий тиждень", — розповіла Анастасія Нестеренко.