Керівника будівельної компанії, що реставрувала музей у Херсоні, підозрюють у розкраданні 28,4 млн грн
Директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна під час реставрації музею у Херсоні
Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила в телеграм.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Зазначається, що у квітні 2021 року підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Він уклав договір з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації.
Згідно з інформацією слідства, в грудні того ж року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт.
"Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, а надалі здійснив їх легалізацію шляхом перерахування на рахунки різних суб’єктів господарювання", - наголосили в прокуратурі.
Матеріали досудового розслідування щодо посадовців Херсонської обласної державної адміністрації виділили в окреме кримінальне провадження та направили за підслідністю до НАБУ.
"Досудове розслідування здійснює відділ поліції № 2 Херсонського РУП ГУНГП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури", - додали в прокуратурі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.93
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе