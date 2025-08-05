Керівника будівельної компанії, що реставрувала музей у Херсоні, підозрюють у розкраданні 28,4 млн грн

Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила в телеграм.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Зазначається, що у квітні 2021 року підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Він уклав договір з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації.

Згідно з інформацією слідства, в грудні того ж року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт.

"Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, а надалі здійснив їх легалізацію шляхом перерахування на рахунки різних суб’єктів господарювання", - наголосили в прокуратурі.

Матеріали досудового розслідування щодо посадовців Херсонської обласної державної адміністрації виділили в окреме кримінальне провадження та направили за підслідністю до НАБУ.

"Досудове розслідування здійснює відділ поліції № 2 Херсонського РУП ГУНГП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури", - додали в прокуратурі.