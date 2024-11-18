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Хливнюк відмовився від міжнародної премії Магнітського, оскільки її лауреаткою стала і Навальна

Дар'я Тарасова
18 листопада, 2024 понедiлок
12:40
Культура Андрій Хливнюк

Український військовослужбовець, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заявив, що не може отримати престижну нагороду, адже її цьогоріч присудили також вдові російського опозиціонера Олексія Навального Юлії

Зміст

Про це Андрій Хливнюк повідомив у facebook.

Український військовий     та музикант Андрій Хливнюк подякував засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Сергія Магнітського в Лондоні, але заявив, що не може її прийняти.

"Ви помітили й відзначити мою, порівняно з іншими людьми й фондами, незначну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави", - написав він.

Проте він уточнив, що не може отримати цю нагороду разом з удовою російського опозиційного політика Олексія Навального Юлією Навальною, яка цього року також стала лауреаткою премії. Він пояснив своє рішення тим, що росіянка висловлювала невпевненість у правильності постачання зброї Україні.

"Утім як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами, і рядовий Сил оборони України (загін ударних БПЛА патрульної поліції Херсона) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", - додав військовослужбовець.

Минулого тижня засновник премії, голова фонду Hermitage Capital Вільям Браудер повідомив, що Юлія Навальна стала лауреатом премії імені Магнітського за "Мужність під вогнем".

"Її незмінна стійкість перед обличчям труднощів і відданість місії Олексія щодо досягнення вільної та демократичної Росії просто неймовірні", - написав він у X.

Міжнародна премія імені Сергія Магнітського була заснована у 2015 році, напередодні шостих роковин смерті російського юриста. Сергій Магнітський був заарештований через звинувачення у несплаті податків і помер 13 листопада 2009 року у російському СІЗО.

Магнітського звинувачували в тому, що він допомагав ухилятися від сплати податків одному зі своїх клієнтів, іноземному інвестфонду Hermitage Capital Management. Але захист юриста і він сам вважали справу сфабрикованою та пов'язували її з викриттями щодо високопоставлених російських чиновників та силовиків. Незадовго до арешту Магнітський відкрив кілька схем з фіктивного повернення податків на суму 5,4 млрд рублів.

 

Теги:
Новини
Світ
музика
військові
Андрій Хливнюк
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