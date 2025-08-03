Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Книга вже програла конкуренцію соцмережам, - видавчиня Савка
Ексклюзив

Книга вже програла конкуренцію соцмережам, - видавчиня Савка

Євген Козярін
3 серпня, 2025 неділя
16:30
Культура Мар'яна Савка

Ми мусимо навчитися жити поруч із соцмережами, пристосовуватися так, щоб вони не ставали загарбниками нашого мозку й часу. Щоб ми не ставали їхніми заручниками

Зміст

Про це заявила письменниця, видавчиня та громадська діячка Мар'яна Савка в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

"Власне, перший рік після повномасштабного вторгнення, і навіть другий, був для багатьох новим диханням у сенсі читання: ми почали обирати книжки, повертатися до великих текстів. А з минулого року я, фактично, два роки поспіль читала літературу в межах програми моєї бізнес-школи — це теж було цікаво. Але зараз усе настільки стрімко летить, що мені дуже складно знайти час, аби просто сісти й зосередитись. І тут, як на мене, грає роль багато чинників, які не дають нам зупинитися й дозволити собі той простір для читання. Адже для багатьох час на читання — це щось на кшталт відпочинку, розваги, те, що ніби відволікає від "справжньої" роботи", - сказала вона.

Савка додала, що ми не помічаємо, як втрачаємо здатність концентруватися. 

"Нас постійно розсіює, і гаджети, які весь час у руках, буквально "з’їдають" наш золотий час — той, що мав би належати глибокому, довгому читанню. Це непроста річ. І складна не лише для тих, хто мав у своєму житті звичку читати, а передусім — небезпечна для наймолодших", - зазначила письменниця.

Видавчиня зазначила, що вони не встигають напрацювати в собі оцю звичку і натренувати мозок на це довге читання, на концентрацію, на довгі тексти. 

"Для покоління "Тіктоку" і ще молодших. Може, школа трохи відволікає, бо все-таки у школі діти не беруть до рук гаджети, але тільки вони повертаються - це все йде в TikTok, багато різних ігор. А вони всі дуже динамічні. Там все просто розлітається, треба встигати за цим моментом. І ми навіть бачимо по книжковому ринку зараз такий досвід "просідання". По дитячому книжковому ринку", - сказала Савка.

Вона константувала, що книжка уже не витримує конкуренцію з соцмережами.

"Насправді, цю конкуренцію вже, можна сказати, програно. Але ми повинні тримати позиції й намагатися зберегти хоча б те, що маємо зараз. Соцмережі ми не скасуємо — хіба що станеться якась глобальна кіберкатастрофа, яка просто зітре їх із простору, як колись зник "Пронт".З іншого боку, ми мусимо навчитися жити поруч із ними, пристосовуватися так, щоб вони не ставали загарбниками нашого мозку й часу. Щоб ми не ставали їхніми заручниками", - вважає письменниця.

Теги:
Суспільство
Україна
Технології
Люди змін з Лесею Вакулюк
Читайте також:
Війна з Росією
Автор Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
Рада ухвалила закон про обов'язкові 15 днів відпустки для військових і 14 додаткових днів - для УБД
Автор Юрій Мартинович
1 серпня, 2025 п'ятниця
Без проривів, але з просуванням: за весняно-літню кампанію РФ захопила територію, як два Києва. Що це означає
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
2 серпня, 2025 субота
Трамп може довести до того, що він і Путін одномоментно натиснуть на ядерні кнопки, - Портников
Київ
+28.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 47.62
    Продаж 48.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
3 серпня
16:46
Олександр Бондарев
Олександр Бондарев став першим українцем, який виграв гонку Формули-4
16:26
Оновлено
УПЛ 2025/26: "Кудрівка" розібралася з "Олександрією". Розклад і результати 1-го туру
16:22
Ексклюзив
Олександр Лукашенко й Володимир Путін
"Це має сенс": психологиня Волошина про посиденьки Путіна і Лукашенка на лавочці
16:12
Безпілотний полк К-2 оголошує набір до батальйону НРК
Полк К-2 створює перший у світі батальйон наземних роботів: як долучитися та допомогти
16:05
OPINION
Росія посилює військову базу у Вірменії. Навіщо?
15:36
Генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка призначено командувачем Повітряних сил ЗСУ
15:33
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Путін і його оточення роблять правильні речі для інтересів України, - Рибачук
15:18
НАТО
В естонському Пярну можуть розмістити війська з Німеччини та Нідерландів
15:09
камуфляж типу multicam
ЗСУ змінять "піксель" на мультикам
14:54
На Миколаївщині надскладна ситуація з лісовими та польовими пожежами: за добу згоріло понад 69 гектарів
14:48
На Київщині нетверезий водій збив двох дівчат-підлітків: йому загрожує 8 років за ґратами
14:40
Літо триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться новий тиждень в Україні
14:26
Унаслідок атаки РФ на Київ 31 липня зруйновано склад литовської волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога
14:08
OPINION
Які завдання стоять перед урядом України
14:06
У РФ поширюють фейк, що Україна нібито відмовляється забирати близько 90 своїх громадян з грузинського кордону, - ЦПД
13:32
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до 4, ще 13 людей постраждали
13:31
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни готуються до широкомасштабного контрнаступу ЗСУ, - генерал-майор СБУ Ягун
13:29
Зеленський анонсував обмін військовополоненими у кількості 1200 людей, триває робота над списками
12:43
Росіяни атакували Херсон з авіації: є влучання в районі автомобільного моста на Корабел
12:29
Ексклюзив
медична евакуація
Часто евакуація пораненого перетворюється на цілу спецоперацію, - волонтерка Корчинська
12:12
Загублену картину Сальвадора Далі, куплену за €173 на гаражному розпродажі, продадуть на аукціоні за понад €30 тисяч
12:05
OPINION
Вікно можливостей: Пекін на перехресті
11:41
Стів Віткофф
Віткофф заявив, що США працює з урядом Ізраїлю над планом припинення війни у Газі
11:11
Суддя Сергій Должко
Суддя Должко з райсуду на Полтавщині у своїх рішеннях не визнає існування держави Україна, українських громадян, органів влади та законів: що це взагалі таке
10:59
Оновлено
РФ у ніч на 3 серпня атакувала Україну ракетами та дронами: у Миколаєві, на Харківщині та Запоріжжі є постраждалі
10:22
Застосунок "Дія"
У "Дії" зранку фіксують технічні проблеми при вході: Мінцифри пояснило причину і розповіло, що робити
10:15
ГУР здобуло секретну документацію про новітній російський атомний підводний човен "Князь Пожарський"
10:00
OPINION
Нинішня тактика Росії — пропетляти до кінця року
09:56
Каліфорнія снігопад
Рекордний снігопад та повені на сході Австралії: десятки тисяч людей залишилися без електрики
09:55
Партизани здійснили диверсію на залізниці у Запорізькій області, чим затримали постачання палива окупантам у Бердянськ
09:08
ЗСУ, ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 61 ворожу повітряну ціль
08:51
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни у липні окупували 564 кв. км української території, - DeepState
08:42
Володимир Зеленський
На тлі корупційного скандалу Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка
08:32
Ексклюзив
Завдяки фонду "Українська фундація "Мрія" діти військових відпочинуть у Буковелі
"Літо без війни": з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
08:31
У російському Сочі через атаку БПЛА палає нафтобаза
08:27
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 138 боїв: найбільше зіткнень на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Який зв’язок між Telegram та санкціями Євросоюзу?
07:48
Ексклюзив
У Гатному на Київщині пройшов перший фестиваль героїчної кави "Філіжанка"
За сприяння родини Ющенків на Київщині пройшов перший Фестиваль героїчної кави "Філіжанка"
07:30
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила ще 920 військових
06:02
OPINION
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV