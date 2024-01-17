Кулеба зізнався, що його улюбленими гуртами є "Курган & Agregat" та "Бумбокс"

Про це він сказав в інтервʼю YouTube-каналу "Бомбардир".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів про свої музичні вподобання. Він назвав свої улюблені українські гурти.

"Мої улюблені українські гурти - це "Курган & Agregat" та "Бумбокс", - зізнався міністр.

"Курган & Agregat" — це український гурт із Харківщини, до якого входять брати Аміл і Раміл Насірови та Євген Володченко. Гурт виконує музику в жанрі хіп-хопу, а визначальною ознакою текстів є використання музикантами суржику і слобожанського говору.

Один з учасників гурту Аміл Насіров у соцмережі X оприлюднив уривок з інтервʼю міністра.

"Уявляю як він летить на міжнародні зустрічі, дивиться у вікно літака і слухає пісню "Кораблі в ставку" або "Дома а***нно"! Дмитро Кулеба, ми тоже вас слухаєм, єслі шо", - прокоментував він.

Аміл і Раміл Насірови активно волонтерять, а Євген Володченко захищає Україну у складі батальйону спецпідрозділу Kraken.

Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс" певний час ніс службу у Краматорську, частина хлопців з його підрозділу – у Бахмуті. Особисто він з іншими патрульними займався евакуацією людей з міст, де ідуть бойові дії: Святогірськ, околиці Слов'янська, Бахмутський напрямок.

Зараз Андрій Хливнюк виконує бойові завдання. Він оператор бойового ударного дрона, займається аеророзвідкою і ударними місіями.

Лідер гурту "Бумбокс" у нещодавньому інтервʼю поділився, що не виключає, що серед окупантів, проти яких він воює, можуть бути і фанати гурту. Хливнюк зізнався, чи відчуває до них ненависть.