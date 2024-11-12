"Культурна аура нації відроджується у війні": видавець Малкович про резиденцію воїнів-письменників

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Український поет і видавець, власник і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович взяв участь у резиденції для воїнів-письменників "Контекст: війна, яка проходить у рамках Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024. Він поділився думками, що під час війни відроджується культурна аура нації. Молоді люди, які проходять війну, потім творять літературу, зазначив видавець.

Однак важливо, щоб держава підтримувала культурні проєкти та культуру в цілому.

"Потрібно, щоб держава дбала про культуру і робила наголос не тільки на дурнуватих шоу і сміхотульках. Вони призводять не до того, що треба. Потрібно, як писала Ліна Костенко, витворювати гуманітарну ауру нації. Важко сказати, як ми її можемо оберігати. Але держава має просувати свою культуру. Ми бачимо, що зараз це робиться силами приватними. Люди якось виїжджають за кордон, щось презентують", - зауважив Малкович.

Він також зазначив, що варто дбати про всі види мистецтв.

"Книговидання у нас само собою зростає. Уявіть собі, що ця величезна трагедія, яка твориться на наших очах, призвела до якогось несподіваного результату. У центрі Києва, напроти метро Хрещатик, відкривається книгарня, де колись був величезний, на півтори тисячі квадратних метрів магазин, а тепер книгарня, де українські книжки, куди приходить молодь", - поділився видавець.

Попри це, участь держави в цьому процесі важлива.

"Гроші мають іти. Мають бути популяризаторські програми. Люди зараз своїми силами все роблять. Важливо, щоб держава могла це проявляти, а суспільство нове - давати нові взірці нової культури", - додав він.

Мінірезиденція "Контекст: війна" триватиме до 13 листопада. Протягом трьох днів військові дискутуватимуть, читатимуть вірші, проведуть зустрічі зі студентами та дітьми.

Більше про учасників події тут.

Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 цього року вперше відбувається у Києві. 11-13 листопада у столиці зустрічаються українські та закордонні інтелектуали, науковці, громадські, політичні діячі, волонтери, митці, освітяни. У фокусі Форуму - теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.



