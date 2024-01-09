Мартін Скорсезе працює над фільмом про Ісуса Христа
Видатний американський режисер Мартін Скорсезе написав сценарій майбутнього фільму про Ісуса Христа, зйомки якого розпочнеться цього року
Про це пише Los Angeles Times.
Американський режисер, володар "Оскара" Мартін Скорсезе після прем’єри фільму "Вбивця квіткового місяця" в травні в Каннах разом зі своєю дружиною Гелен Морріс вирушив до Італії, щоб відвідати конференцію під назвою "Глобальна естетика католицької уяви". Після цього він ненадовго зустрівся з Папою Франциском і згодом оголосив: "Я відповів на звернення Папи до митців єдиним способом, який я знаю, - створенням та написанням сценарію для фільму про Ісуса".
Скорсезе розповів, що вже завершив сценарій для цього фільму, співпрацюючи з критиком і режисером Кентом Джонсом. Він планує зняти стрічку пізніше цього року. Як зауважив режисер, вони все ще "пливуть у натхненні" разом з іншими співавторами фільму.
Стрічка буде заснована на книзі японського письменника Сюсаку Ендо "Життя Ісуса". Ендо також є автором роману "Мовчання", який раніше був екранізований Скорсезе.
Дія нового фільму відбуватиметься переважно в сьогоденні, хоча Скорсезе не хоче обмежуватися певним періодом, адже прагне, щоб фільм був позачасовим. Планується, що фільм триватиме близько 80 хвилин і зосередиться на основних вченнях Ісуса таким чином, щоб досліджувати принципи, але не навертати у віру.
"Я намагаюся знайти новий спосіб зробити релігію більш доступною і прибрати тавро з інституту релігії. Зараз, коли ти кажеш слово "релігія", всі повстають проти тебе, бо це слово зазнало невдачі в багатьох планах. Але це не обов’язково означає, що початковий імпульс був неправильним. Повернімося і просто подумаймо про це. Ви можете відхилити його. Але це може вплинути на те, як ви живете своє життя — навіть якщо відкинете... І я кажу це як людина, якій через пару днів виповниться 81 рік", - додав режисер.
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