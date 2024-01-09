Мартін Скорсезе працює над фільмом про Ісуса Христа

Про це пише Los Angeles Times.

Американський режисер, володар "Оскара" Мартін Скорсезе після прем’єри фільму "Вбивця квіткового місяця" в травні в Каннах разом зі своєю дружиною Гелен Морріс вирушив до Італії, щоб відвідати конференцію під назвою "Глобальна естетика католицької уяви". Після цього він ненадовго зустрівся з Папою Франциском і згодом оголосив: "Я відповів на звернення Папи до митців єдиним способом, який я знаю, - створенням та написанням сценарію для фільму про Ісуса".

Скорсезе розповів, що вже завершив сценарій для цього фільму, співпрацюючи з критиком і режисером Кентом Джонсом. Він планує зняти стрічку пізніше цього року. Як зауважив режисер, вони все ще "пливуть у натхненні" разом з іншими співавторами фільму.

Стрічка буде заснована на книзі японського письменника Сюсаку Ендо "Життя Ісуса". Ендо також є автором роману "Мовчання", який раніше був екранізований Скорсезе.

Дія нового фільму відбуватиметься переважно в сьогоденні, хоча Скорсезе не хоче обмежуватися певним періодом, адже прагне, щоб фільм був позачасовим. Планується, що фільм триватиме близько 80 хвилин і зосередиться на основних вченнях Ісуса таким чином, щоб досліджувати принципи, але не навертати у віру.

"Я намагаюся знайти новий спосіб зробити релігію більш доступною і прибрати тавро з інституту релігії. Зараз, коли ти кажеш слово "релігія", всі повстають проти тебе, бо це слово зазнало невдачі в багатьох планах. Але це не обов’язково означає, що початковий імпульс був неправильним. Повернімося і просто подумаймо про це. Ви можете відхилити його. Але це може вплинути на те, як ви живете своє життя — навіть якщо відкинете... І я кажу це як людина, якій через пару днів виповниться 81 рік", - додав режисер.