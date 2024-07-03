Маша Єфросиніна поділилася, після чого почалася криза в стосунках з чоловіком 

Про це вона сказала у розмові з Тімуром Мірошниченком у подкасті "Квиток на Марс".

Українська ведуча Маша Єфросиніна, обговорюючи з Тімуром Мірошниченком тему сильних жінок, розповіла про ситуацію, яка стала першим кроком до її розлучення з Тимуром Хромаєвим. Вона пригадала, що під час панічної атаки змогла сама собі викликати швидку та подзвонила подрузі по допомогу.

"Це правдива історія. Я б навіть сказала, що вона стала переламною в житті. Історія, з якої я почала задумуватися, що зі мною не так умовно, тому що я тоді ще не розуміла всю користь сильної жінки", - зазначила Єфросиніна.

Вона уточнила, що інцидент стався під час аварійної ситуації за кермом, коли вона пережила сильний стрес. У неї почалася панічна атака, її машину повело, і вона зʼїхала на узбіччя.

"Я буквально носом викликала швидку, тому що мені здавалося, що я помираю, це була перша моя панічна атака. Вони сказали залишатися на звʼязку, а паралельно я писала подрузі, яка викликала мені евакуатор. Але це не смішно. Тому що в мене тоді навіть не виникло думки подзвонити своєму чоловіку. І коли ввечері мене привезли з лікарні, я ще знялася в епізоді шоу, яке тоді вела під якимось заспокійливими, я йому розказую: "Уяви собі, я така і це, і це". Він подивився на мене і каже: "Маша, я тобі зовсім не потрібен", - переповіла розмову з коханим ведуча.

Вона уточнила, що це був саме той рік, коли подружжя вирішило розлучитися. Марія упевнена, що все почалося саме з тієї розмови.

"Я тобі зараз сиджу і розказую, яка я крута. Схопи мене, обійми, скажи: "Блін, масічек, ти дивовижна!". Він сказав: "Я тобі не потрібен. Я думаю, що нам треба розійтися". Може, в тебе були моменти, коли ти не очікував такої реакції від коханої людини. Не можу сказати, що в нас були тоді вже ідеальні стосунки, але і не такі, щоб прям розлучатися. Це був і удар одночасно, і привід передивитися все в принципі про себе",- підсумувала Єфросиніна.

Марія і Тимур познайомилися в Ялті навесні 2002 року. 2003 року вони одружилися. Після дев’яти років подружнього життя пара розійшлася, але за рік поновила стосунки. Після кризи вони все переосмислили. Подружжя виховує дочку Нану і сина Олександра.

Нещодавно у ЗМІ поширювали інформація про те, що Єфросиніна і Хромаєв розлучаються. Обидва ці чутки заперечили й спростували.