Мінкульт пропонує єдину айдентику до 210-ї річниці народження Тараса Шевченка
Мінкультури разом із Харківською академією дизайну і мистецтв і Держмистецтв розробили набір візуальних матеріалів до 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка
Про це повідомили у пресслужбі МКІП.
Міністерство культури та інформаційної політики України у співпраці з Харківською академією дизайну і мистецтв і Держмистецтв розробили айдентику до 210-річчя від дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка. Відомство опублікувало пакет візуальних матеріалів, які безплатно можна використовувати як єдину айдентику до відзначення події.
Авторами стали студенти Харківської академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ) Анна Ротченкова, Аліна Тимошенко, Анастасія Капустіна та Софія Клименко.
Керівником проєкту став дизайнер-графік, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв Володимир Лесняк.
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