MONATIK і Галкін виступили разом на весіллі в Італії, представники українського співака прокоментували

Про це повідомила Аліна Доротюк в своєму телеграм-каналі.

10 липня на березі озера Комо, в Італії молодята з Києва відзначили весілля. За інформацією видання "Високий замок", нареченою була Ангеліна Терская, а імʼя нареченого невідомо. Видання стверджує, що святкування пройшло на віллі Балбяно, яка з 2013 року належить російським бізнесменам, які викупили її за 38 млн євро. Тижнева оренда цієї вілли коштує від 132 тис. євро, на день — 19 тис. євро.

Ведучим весілля був російський гуморист Максим Галкін. Шоумен намагався спілкуватися з гостями українською і співав українських пісень. На весіллі також виступав Дмитро Монатік.

"Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір. Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва (після чергового благодійного концерту у Лімасолі). Одразу ж підібʼємо підсумки і опублікуємо їх", - відповіли представники артиста.

Вони наголосили, що MONATIK не виконав жодної пісні російською, а також не спілкувався з гостями російською.

"Його позиція чітка: він не виступає і не виступатиме мовою окупанта і агресора — Росії", - зазначили у коментарі.

Щодо участі росіян у заході, менеджмент MONATIK уточнив, що представників країни-окупанта не було. Їм це підтвердили організатори весілля.

"З приводу ведучого вечора — наскільки нам відомо, Максим (Галкін, - ред.) не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. Захід проводив українською та співав українські пісні", - додали представники артиста.