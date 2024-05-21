Музичний фестиваль Atlas може повернутися цього літа, - ЗМІ

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bezodnya Music в своєму телеграм-каналі.

Один з наймасштабніших музичних опен-ейрів в Україні Atlas Festival може відбутися вже влітку 2024 році. Посилаючись на дані інсайдерів, Bezodnya Music зазначає, що Atlas має пройти в липні.

Atlas Weekend до повномасштабного вторгнення розміщувався на столичному ВДНГ. Цього року, імовірно, організатори перенесуть фестиваль на нову локацію.

"Це буде трохи незвичний формат для любителів даного фесту. Всі безпекові заходи будуть забезпечені. За попередньою інформацією, буде 3 сцени. І багато українських артистів", - наголосили в повідомленні.

Також оприлюднили список попередньо підтверджених артистів. Серед них, зокрема, Артем Пивоваров, Володимир Дантес, Dorofeeva, гурти "Без Обмежень", "Крихітка", "Жадан і Собаки", Ziferblat, Latexfauna.

Офіційно цю інформацію самі організатори Atlas Festival ще не підтверджували.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори музичного фестивалю повідомили, що Atlas Festival 2022 переносять на час після перемоги. Усі квитки, придбані на захід 2022 року, будуть дійсні.