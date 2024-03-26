На концерті Анастасії Приходько в Трускавці померла людина

Про це пише "Фокус".

25 березня в Трускавці, на Львівщині, пройшов концерт української співачки Анастасії Приходько. Як повідомила артистка в сторіз в Instagram, під час її виступу сталася трагедія.

"Сьогодні сталася величезна трагедія в мене на концерті в Трускавці. Наразі без коментарів", - написала артистка.

Фото: Instagram Анастасії Приходько

Як підтвердили в ГУ Нацполіції у Львівській області, на концерті Анастасії Приходько в Палаці культури імені Т. Г. Шевченка у Трускавці померла людина. Відомо, що сталося це на початку концерту, співачка встигла виконати лише три пісні, коли одному з глядачів стало зле. На місце пригоди викликали швидку допомогу, однак у результаті медики констатували смерть чоловіка.

"Подія дійсно мала місце, вчора, 25 березня, на одному з концертів у місті Трускавець. Від медиків надійшло повідомлення, що помер чоловік. На місце пригоди були направлені представники правоохоронних органів. Під час огляду на тілі особи ознак насильницької смерті виявлено не було. Нині особу померлого встановлено. Наразі тіло направили на експертизу, яка визначить причину смерті. Обставини з'ясовуються", — повідомила начальниця відділу комунікацій Світлана Добровольська.

За інформацією піарника співачки Кирила, у глядацькій залі помер її концертний менеджер. Наразі команда співачки не публікує подробиці.



