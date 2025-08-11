Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
На концерті Макса Коржа в Варшаві підняли прапор УПА. Польський депутат Матецький закликав порушити кримінальну справу

На концерті Макса Коржа в Варшаві підняли прапор УПА. Польський депутат Матецький закликав порушити кримінальну справу

Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
10:51
Культура

На концерті білоруського репера Макса Коржа у Польщі підняли червоно-чорний прапор УПА. Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків"

Зміст

Про це він написав у своєму акаунті X.

9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. У фан-зоні під час шоу розгорнули червоно-чорний стяг Української повстанської армії.

Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків".

"Під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві стався скандал – у натовпі майорів червоно-чорний прапор ОУН-УПА, символ організації, відповідальної за геноцид поляків під час Волинської різанини. Це символ злочинців і катів наших предків", - написав Матецький.

Читайте також: Волинська трагедія: Польща отримала від України згоду на пошукові роботи на Рівненщині

Польський депутат, що також є президентом фонду "Центр моніторингу боротьби з антиполонізмом", наголосив, що звернувся до районної прокуратури у Варшаві.

"Вимагаю порушити кримінальну справу проти осіб, які демонструють заборонені символи; забезпечити збереження записів з Національного стадіону та моніторинг у соціальних мережах; встановити та допитати організаторів концерту та служб безпеки; висунути звинувачення у пропаганді тоталітарних ідеологій та розпалюванні національної ворожнечі", - зазначив Матецький.

Читайте також: Волинська трагедія: як події 1943 року досі відлунюються в українсько-польських стосунках

Він додав, що не можна дозволяти "публічне прославляння злочинців геноциду, відповідальних за смерть понад 100 тис. поляків у Польщі у 2025 році".

 

Довідково: Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") – взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 

  • Нещодавно Польський Сейм затвердив нову державну дату. Йдеться про Національний день пам'яті поляків – "жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої", який відзначатимуть 11 липня. 
  • Міністерство закордонних справ України своєю чергою заявило, що ухвалене польським Сеймом рішення встановити 11 липня Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин між Україною та Польщею.
  • Днями у Польщі розмалювали пам’ятник жертвам Волинської трагедії.


 

Новини
Світ
Польща
музика
ОУН-УПА
скандал
УПА
