На концерті Макса Коржа в Варшаві підняли прапор УПА. Польський депутат Матецький закликав порушити кримінальну справу
На концерті білоруського репера Макса Коржа у Польщі підняли червоно-чорний прапор УПА. Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків"
Про це він написав у своєму акаунті X.
9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. У фан-зоні під час шоу розгорнули червоно-чорний стяг Української повстанської армії.
Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків".
"Під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві стався скандал – у натовпі майорів червоно-чорний прапор ОУН-УПА, символ організації, відповідальної за геноцид поляків під час Волинської різанини. Це символ злочинців і катів наших предків", - написав Матецький.
Польський депутат, що також є президентом фонду "Центр моніторингу боротьби з антиполонізмом", наголосив, що звернувся до районної прокуратури у Варшаві.
"Вимагаю порушити кримінальну справу проти осіб, які демонструють заборонені символи; забезпечити збереження записів з Національного стадіону та моніторинг у соціальних мережах; встановити та допитати організаторів концерту та служб безпеки; висунути звинувачення у пропаганді тоталітарних ідеологій та розпалюванні національної ворожнечі", - зазначив Матецький.
Він додав, що не можна дозволяти "публічне прославляння злочинців геноциду, відповідальних за смерть понад 100 тис. поляків у Польщі у 2025 році".
Довідково: Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") – взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих.
- Нещодавно Польський Сейм затвердив нову державну дату. Йдеться про Національний день пам'яті поляків – "жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої", який відзначатимуть 11 липня.
- Міністерство закордонних справ України своєю чергою заявило, що ухвалене польським Сеймом рішення встановити 11 липня Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин між Україною та Польщею.
- Днями у Польщі розмалювали пам’ятник жертвам Волинської трагедії.
