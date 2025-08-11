На концерті Макса Коржа в Варшаві підняли прапор УПА. Польський депутат Матецький закликав порушити кримінальну справу

Про це він написав у своєму акаунті X.

9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. У фан-зоні під час шоу розгорнули червоно-чорний стяг Української повстанської армії.

Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків".

"Під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві стався скандал – у натовпі майорів червоно-чорний прапор ОУН-УПА, символ організації, відповідальної за геноцид поляків під час Волинської різанини. Це символ злочинців і катів наших предків", - написав Матецький.

Читайте також: Волинська трагедія: Польща отримала від України згоду на пошукові роботи на Рівненщині

Польський депутат, що також є президентом фонду "Центр моніторингу боротьби з антиполонізмом", наголосив, що звернувся до районної прокуратури у Варшаві.

"Вимагаю порушити кримінальну справу проти осіб, які демонструють заборонені символи; забезпечити збереження записів з Національного стадіону та моніторинг у соціальних мережах; встановити та допитати організаторів концерту та служб безпеки; висунути звинувачення у пропаганді тоталітарних ідеологій та розпалюванні національної ворожнечі", - зазначив Матецький.

Читайте також: Волинська трагедія: як події 1943 року досі відлунюються в українсько-польських стосунках

Він додав, що не можна дозволяти "публічне прославляння злочинців геноциду, відповідальних за смерть понад 100 тис. поляків у Польщі у 2025 році".

Zawiadomienie gotowe.

‼️Obserwuj stronę fundacji: @OMAntypolonizmu



Podczas koncertu białoruskiego rapera Maksa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie doszło do skandalu – w tłumie powiewała czerwonoczarna flaga OUN-UPA, symbolu organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na… https://t.co/fIaQJVAR0F pic.twitter.com/kG0Ep4mAaI — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) August 10, 2025

Довідково: Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") – взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих.

Нещодавно Польський Сейм затвердив нову державну дату. Йдеться про Національний день пам'яті поляків – "жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої", який відзначатимуть 11 липня.

Міністерство закордонних справ України своєю чергою заявило, що ухвалене польським Сеймом рішення встановити 11 липня Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин між Україною та Польщею.

Днями у Польщі розмалювали пам’ятник жертвам Волинської трагедії.



