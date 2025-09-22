Найбільше у своїй праці я боюся бути нудним, - Шкляр

Про це заявив письменник Василь Шкляр у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

Він поділився думками щодо своєї нової книги "Рік Шершня".

"Я думаю, кожен роман мій ставав бестселером. Я думаю, стартовий вже наклад буде тисяч 20. Не всі розуміють, що таке бестселер. Бестселер - це книжка, яка найкраще продається. Це не означає, що вона найталановитіша, що вона книжка, яка найкраще продається", - сказав письменник.

Шкляр вважає, що він просто не нудний оповідач.

"Літературу ділять на жанри, на таке-сяке, піджанри, напрямки. А я ділю літературу на цікаву і нудну. Найбільше у своїй праці я боюся бути нудним. Коли я пишу текст, для мене перше завдання - викреслити всі зайві слова. Викреслити всі красивості. Щоб моя мова була така, ніби я оповідаю щось найближчій людині і не повинен там кривляться, показувати який я розумний", - додав він.

Письменник наголосив, що автори, які люблять показати, які вони розумні.

"Скільки там слів іншомовного походження. У нас ж багато текстів написаних таким суржиком, адже суржик це не тільки там росіянізми, англіцизми, Настільки мова засмічена, мені дуже сумно, такий час, але цього треба уникати. Є нації, які на кожне слово шукають свій відповідник. Колись навчався в Вірменії і побачив, що в них навіть немає цих слів, таких, що вже в всьому світі. Там космос. От вони шукають своє, бо декого читаєш, в тебе в Google зазирають. Оце той випадок, коли людина хоче показати, що вона якась грамотна. Я через те, коли мені доводиться якось вжити таке слово, то я завжди додаю: "Як кажуть, грамотні люди", - підсумував Шкляр.