"Не стій, як боягуз, підійди": Том Йорк на концерті різко відповів глядачеві, який зажадав осуду дій Ізраїлю в Газі

Про це пише BBC.

56-річний англійський музикант, вокаліст і автор пісень гуртів Radiohead, The Smile, Atoms for Peace Том Йорк нині перебуває в сольному турі в Австралії. 30 жовтня увечері музикант відіграв концерт у Мельбурні, під час якого стався інцидент між артистом та одним з глядачів.

На відеороликах, які поширили відвідувачі шоу, видно, що один з глядачів вигукував слова з натовпу, висловлюючи протест щодо смертей у секторі Газа. Хоча не всі слова чоловіка можна добре почути, зрозуміло, що він закликав співака "засудити ізраїльський геноцид у секторі Гази".

У відповідь музикант запросив глядача "стрибнути на сцену", щоб зробити йому зауваження.

"Не стій там, як боягуз, іди сюди й скажи це. Ти хочеш зіпсувати всім вечір? Гаразд, зроби це, побачимось пізніше", — виголосив Йорк, перш ніж прибрати гітару та зупинити свій виступ.

Йорк пішов зі сцени. Тоді чоловік з натовпу повторив свої слова, додавши: "Скільки мертвих дітей для цього потрібно?".

Було чути, як частина натовпу освистувала цю суперечку, і Йорк невдовзі повернувся до виступу і зіграв пісню Karma Police гурту Radiohead.

Відвідувачка концерту Еллі Брус заявила, що чоловік "не отримав підтримки" від натовпу на Sidney Myer Music Bowl.

"Його вивела охорона. Потім він продовжив спілкуватися з людьми за межами майданчика", – розповіла вона BBC.

Ізраїль розпочав кампанію зі знищення ХАМАС у відповідь на безпрецедентний напад угруповання на півдні Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло близько 1200 людей та 251 було взято у заручники.

З того часу в Газі загинуло понад 43 160 людей, включаючи тисячі жінок та дітей, згідно з даними міністерства охорони здоров'я території, підпорядкованої ХАМАСу.

Обидві сторони заперечують звинувачення у порушенні законів війни.

У минулому Radiohead стикалися з вимогами скасувати концерти гурту в Ізраїлі та взяти участь у культурному бойкоті країни через її політику щодо палестинців. Йорк відхилив ці прохання, заявивши, що "виступати в країні — це не те саме, що підтримувати її уряд".

"Ми грали в Ізраїлі понад 20 років за низки урядів, деякі з яких були більш ліберальними, ніж інші. Ми не підтримуємо [прем'єр-міністра Ізраїлю] Нетаньяху більше, ніж Трампа, але ми однаково граємо в Америці. Музика, мистецтво та академія — це подолання кордонів, а не їхнє будівництво", - сказав Йорк у заяві у 2017, захищаючи рішення провести запланований концерт у Тель-Авіві.

