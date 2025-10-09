Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї

Про це повідомили на сайті комітету.

Ласло Краснахоркаї отримав Нобелівську премію "за вражаючу та пророчу творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".

Письменник народився у 1954 році в містечку Дьюла, що на південному сході Угорщини, неподалік румунського кордону. У свій дебютний роман "Сатанинське танго" автор переніс атмосферу рідного краю. Цей твір приніс автору літературну славу та визнання в Угорщині. У 1994 році роман було екранізовано у співпраці з режисером Бела Тарром.

У Нобелівському комітеті зазначили, що творчість Краснахоркаї розвиває центральноєвропейську епічну традицію, яка бере свій початок від Франца Кафки й Томаса Бернхарда та вирізняється поєднанням абсурдизму й гротеску.

Також відомо, що у 2015 році письменник отримав Міжнародну Букерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у світі літератури.