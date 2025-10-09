Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
У четвер, 9 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії з літератури 2025 року - угорського письменника Ласло Краснагоркая
Про це повідомили на сайті комітету.
Ласло Краснахоркаї отримав Нобелівську премію "за вражаючу та пророчу творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".
Письменник народився у 1954 році в містечку Дьюла, що на південному сході Угорщини, неподалік румунського кордону. У свій дебютний роман "Сатанинське танго" автор переніс атмосферу рідного краю. Цей твір приніс автору літературну славу та визнання в Угорщині. У 1994 році роман було екранізовано у співпраці з режисером Бела Тарром.
У Нобелівському комітеті зазначили, що творчість Краснахоркаї розвиває центральноєвропейську епічну традицію, яка бере свій початок від Франца Кафки й Томаса Бернхарда та вирізняється поєднанням абсурдизму й гротеску.
Також відомо, що у 2015 році письменник отримав Міжнародну Букерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у світі літератури.
- 8 жовтня Сусуму Кітагава, Річард Робсон та Омар Ягі стали лауреатами Нобелівської премії з хімії 2025 року за створення металоорганічних каркасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе