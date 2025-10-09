Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї

Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
17:46
Культура Ласло Краснагоркаї

У четвер, 9 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії з літератури 2025 року - угорського письменника Ласло Краснагоркая

Зміст

Про це повідомили на сайті комітету.

Ласло Краснахоркаї отримав Нобелівську премію "за вражаючу та пророчу творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва". 

Письменник народився у 1954 році в містечку Дьюла, що на південному сході Угорщини, неподалік румунського кордону. У свій дебютний роман "Сатанинське танго" автор переніс атмосферу рідного краю. Цей твір приніс автору літературну славу та визнання в Угорщині. У 1994 році роман було екранізовано у співпраці з режисером Бела Тарром.

У Нобелівському комітеті зазначили, що творчість Краснахоркаї розвиває центральноєвропейську епічну традицію, яка бере свій початок від Франца Кафки й Томаса Бернхарда та вирізняється поєднанням абсурдизму й гротеску.

Також відомо, що у 2015 році письменник отримав Міжнародну Букерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у світі літератури.

  • 8 жовтня Сусуму Кітагава, Річард Робсон та Омар Ягі стали лауреатами Нобелівської премії з хімії 2025 року за створення металоорганічних каркасів.
