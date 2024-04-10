"Океан Ельзи" скасував усі концерти на 2024 рік

Про це музиканти повідомили в Instagram.

Український рок-гурт "Океан Ельзи" скасував усі стадіонні концерти, заплановані на 2024 рік, через загрозу російських обстрілів.

"Очевидно, що через постійну загрозу російських ракетних ударів масштабні заходи на відкритих великих майданчиках у 2024 році в Україні проводити поки що заборонено. Саме тому з питань безпеки, а головне з турботою про кожного з нас, переносяться на наступний рік і наші українські стадіонні концерти туру-2022, що не відбулися через повномасштабне вторгнення Росії", - наголосили музиканти.

Вони також оприлюднили оновлені дати концертів, запланованих на 2025 рік.

17.05.2025 Тернопіль

24.05.2025 Івано-Франківськ

28.05.2025 Чернівці

31.05.2025 Вінниця

03.06.2025 Кропивницький

07.06.2025 Дніпро

14.06.2025 Харків

21.06.2025 Одеса

28.06.2025 Київ

Зазначається, що всі раніше придбані квитки на стадіонні концерти туру-2022 дійсні на нові дати. Зауважимо, що квитки на концерти туру-2022 люди купували ще у 2021 році.

Музиканти також пояснили, чому певних міст немає в планах гурту.

"Це не новий тур! Це інформація про перенесення концертів туру 2022 року. Якщо місто не було анонсоване на першу частину туру-2022, то його і немає в переліку", - додали артисти.

"Океан Ельзи" зараз також працює над створенням українського альбому, який вийде восени - до 30-річчя бенду.