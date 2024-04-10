"Океан Ельзи" скасував усі концерти на 2024 рік
Гурт "Океан Ельзи" переніс усі концерти в Україні, які мали відбутись у 2024 році в рамках їхнього стадіонного туру, на 2025 рік та оголосив нові дати
Про це музиканти повідомили в Instagram.
Український рок-гурт "Океан Ельзи" скасував усі стадіонні концерти, заплановані на 2024 рік, через загрозу російських обстрілів.
"Очевидно, що через постійну загрозу російських ракетних ударів масштабні заходи на відкритих великих майданчиках у 2024 році в Україні проводити поки що заборонено. Саме тому з питань безпеки, а головне з турботою про кожного з нас, переносяться на наступний рік і наші українські стадіонні концерти туру-2022, що не відбулися через повномасштабне вторгнення Росії", - наголосили музиканти.
Вони також оприлюднили оновлені дати концертів, запланованих на 2025 рік.
17.05.2025 Тернопіль
24.05.2025 Івано-Франківськ
28.05.2025 Чернівці
31.05.2025 Вінниця
03.06.2025 Кропивницький
07.06.2025 Дніпро
14.06.2025 Харків
21.06.2025 Одеса
28.06.2025 Київ
Зазначається, що всі раніше придбані квитки на стадіонні концерти туру-2022 дійсні на нові дати. Зауважимо, що квитки на концерти туру-2022 люди купували ще у 2021 році.
Музиканти також пояснили, чому певних міст немає в планах гурту.
"Це не новий тур! Це інформація про перенесення концертів туру 2022 року. Якщо місто не було анонсоване на першу частину туру-2022, то його і немає в переліку", - додали артисти.
"Океан Ельзи" зараз також працює над створенням українського альбому, який вийде восени - до 30-річчя бенду.
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