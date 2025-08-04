Під час концерту Oasis у Лондоні помер фанат, упавши з верхнього ярусу стадіону "Вемблі"

Про це повідомляє The Mirror.

2 серпня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбувся концерт гурту Oasis, на якому зібралося 90 тис. фанатів. Шоу завершилося трагедією для одного з відвідувачів. Як повідомляється, чоловік близько 40 років упав з верхнього ярусу стадіону близько 22:19.

Поліція та медики кинулися йому на допомогу. Але вони констатували смерть на місці від травм, що відповідають падінню.

Вважається, що перед падінням чоловік сидів на верхньому ярусі стадіону. Міська поліція Лондона підтвердила, що офіцери поспішили надіслати повідомлення про потерпілого о 22:19 - ближче до кінця концерту.

Поліція закликала всіх свідків та відвідувачів концерту, які мають інформацію про трагедію, звернутися до них. У неділю гурт Oasis заявив, що вони були шоковані та засмучені, дізнавшися про трагічну смерть шанувальника.

Згідно з інформацією на сайті "Вемблі", найвищі трибуни розташовані приблизно на висоті 50 метрів над землею.

Свідки інциденту в соцмережах ділилися деталями трагедії, відзначаючи, що були налякані смертю фаната.

"Минулого вечора медики стадіону "Вемблі", лондонська служба швидкої допомоги та поліція надали допомогу відвідувачу концерту, у якого були виявлені травми, що відповідають падінню. Попри їхні зусилля, фанат, на жаль, помер", - додав речник стадіону "Вемблі".

