Після інциденту з гендиректором Astronomer: Кріс Мартін на концерті Coldplay попередив про старт "камери поцілунків"

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19 липня на Camp Randall Stadium у Медісоні, США, відбувся черговий концерт британського гурту Coldplay в рамках їхнього світового туру. Під час шоу фронтмен Кріс Мартін звернувся до глядачів, щоб жартом попередити їх про запуск "камери поцілунків". Під час масових заходів — спортивних змагань або великих концертів — так звана камера поцілунків вишукує серед відвідувачів пари, виводить їхнє зображення на великий екран, а глядачі очікують, що ті поцілуються.

"Ми хотіли б привітатися з деким з вас у натовпі, — промовив Кріс Мартін зі сцени. — Зараз ми зробимо ось що: ми використаємо наші камери та покажемо декого з вас на великому екрані. Тож, будь ласка, якщо ви ще не підправили макіяж, зробіть це зараз".

Фанати на звернення музиканта відреагувати сміхом.

Це сталося після того, як на концерті Coldplay 16 липня у Фоксборо, штат Массачусетс, фан-камера зняла генерального директора Astronomer Енді Байрона з його підлеглою, керівницею відділу кадрів Крістін Кебот. Помітивши себе на великому екрані, вони припинили обійматися і стрімко відійшли один від одного: Кебот сховала обличчя руками, а Байрон присів. Обидва одружені з іншими партнерами.

Після інциденту Байрон пішов з посади генерального директора Astronomer, про що компанія оголосила 19 липня.

"Як уже зазначалося, Astronomer віддана цінностям і культурі, якими ми керуємося з моменту заснування. Від наших керівників очікують, що вони задаватимуть стандарт як у поведінці, так і у відповідальному ставленні, але нещодавно цей стандарт не був дотриманий. Енді Байрон подав заяву про відставку, рада директорів її прийняла", — йдеться в заяві компанії.