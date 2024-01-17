Письменник Михед пояснив, чому отримав відмову від іноземців на видання книжки про війну

Про це він розповів у розмові з письменником Мирославом Лаюком, пише "Сенсор".

Письменники Олександр Михед (автор "Я змішаю твою кров з вугіллям", "Бачити, щоб бути побаченим" і "Позивний для Йова") та Мирослав Лаюк ("Світ не створений", "Залізна вода" і "Бахмут") поспілкувались у рамках фестивалю Дні есеїстики. Обговорюючи написання есеїв про воєнні дії, автори зауважили, що світ має запит на літературу про російсько-українську війну. Закордонні видавництва шукали книжки про війну в Україні. Але вони не хотіли чекати на глибоке осмислення подій.

Невдовзі у світі вийдуть книжки британського журналіста Люка Гардінґа, колишнього кореспондента "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода" Крістофера Міллера, американського журналіста з Time Саймона Шустера, видання іспанською і французькою, але заразом і книжки "хороших рускіх".

Відповідаючи на запитання, чому українських книжок досі так мало, Михед поділився власним досвідом. Він розповів, що його літагентка Ема Шеркліф надіслала відмови від іноземних видавців публікувати "Позивний для Йова", адже на ринку вже є книжки про російсько-українську війну — Гардінґа, Шустера та інших "медіамашин". Є книжка від очевидця, над якою автор працював 13 місяців, але натомість публікують швидшу рефлексію.

Також зіграло роль те, що у перекладі книжка Михеда вийшла б аж у червні 2024 року, а це запізно для видавців. Тобто книговидавнича логіка працює не на користь повільнішої, глибшої рефлексії про реальність.



