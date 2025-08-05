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Побачити пам’ятники Шевченку в 37 країнах: у Києві встановили інтерактивну інсталяцію-подорож

Дар'я Тарасова
5 серпня, 2025 вiвторок
16:45
Культура Світ очима Шевченка

У центрі Києва відкрили пʼятиметровий жовтий бюст Тараса Шевченка, усередині якого встановлені інтерактивні вічка, крізь які відвідувачі можуть побачити пам’ятники поету по всьому світу

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

У столичному парку імені Тараса Шевченка презентували інсталяцію "Світ очима Шевченка". Це пʼятиметровий жовтий бюст, усередині якого встановлені інтерактивні вічка, крізь які відвідувачі можуть побачити пам’ятники поету в 37 країнах.

"Тарас Шевченко — рекордсмен серед культурних діячів за кількістю встановлених йому пам'ятників. Це понад 1100 пам'ятників на чотирьох континентах. Ми почали досліджувати, чому так. І стало зрозуміло, що в історії нашої країни було дуже багато потрясінь, через які українці були змушені покинути рідний край. Коли вони ініціювали встановлення пам'ятників у різних куточках світу — це була точка зв'язку з рідним краєм. І зараз як ніколи важливо підсвічувати те, що об'єднує нас", — розповідає Юлія Соловей, співзасновниця Ukraine WOW.

Світ очима Шевченка

фото: Наталя Стареправо

 

Проєкт створений Ukraine WOW та Visa у партнерстві з Міністерством закордонних справ України.

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца уточнила, що для них було важливо зберігати ідентичність українців, які опинилися за межами України після повномасштабного вторгнення. Також проєкт популяризує Україну у світі.

"Ми намагаємося також поширювати нашу українську дипломатію, тому що це також інструмент м'якої сили, публічної культурної дипломатії", - уточнила вона.

Світ очима Шевченка

фото: Наталя Стареправо

 

Усередині інсталяції відвідувачі можуть почути вірші Тараса Шевченка у виконанні Богдана Ступки й перевірити, наскільки добре знають постать письменника. Для цього організатори проєкту розробили інтерактивний тест у співпраці з науковою консультанткою проєкту, головною охоронницею фондів Національного музею Тараса Шевченка Юлією Шиленко. Сама ж інсталяція повторює за формою мармуровий бюст, який створив скульптор Володимир Беклемішев за фотографіями письменника, — це зображення Тараса Шевченка вважають одним із найреалістичніших.

Світ очима Шевченка

фото: Наталя Стареправо

 

"Я справді подумала, що жовтий — найкращий варіант. Білий чи бронзовий одразу викликають асоціації з класичними пам’ятниками, а ми хотіли, щоб Шевченко був сучасним, близьким, таким, з ким ми — поруч, на рівних. Жовтий — це сонце, це життя, це колір нашого прапора. Ми обрали саме той відтінок, який офіційно рекомендований інститутом Pantone для українського жовтого", — каже Юлія Шиленко.

Бюст можна побачити до 15 серпня у парку імені Тараса Шевченка, після чого він стане частиною великої виставки до Дня Незалежності.

Світ очима Шевченка

фото: Наталя Стареправо

 

 

 

Теги:
Новини
Україна
Тарас Шевченко
історія України
новини Києва
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