Померла директорка і режисерка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко

Про це повідомив заступник редактора "Нової Польщі" Євген Клімакін у facebook.

19 грудня у віці 51 року пішла з життя українська режисерка, засновниця та директорка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко.

"Прощання відбудеться в понеділок, 23 грудня, о 12:00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14 (каплиця похоронного бюро Прушинських). Запрошуємо друзів, колег Світи, українців Польщі, де вона так багато зробила за останні три роки", - написав Клімакін.

Звістку підтвердив і український письменник, військовослужбовець Сергій Жадан, який є колишнім чоловіком Олешко.

"Вчора пішла з життя Світлана Олешко - засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року", - поділився поет.

Як уточнили на сторінці Ukraiński Dom у facebook, останні три роки мисткиня жила і працювала у Польщі, де співпрацювала з польським театром ім. Арнольда Шифмана у Варшаві.

У Харкові заупокійна служба відбудеться 21 грудня о 9:00 у Свято-Дмитрівському храмі за адресою вул. Полтавський шлях, 44.

Світлана Олешко була вдовою лідера гурту "Мертвий півень" Міська Барбари. У неї залишився син Іван від її першого чоловіка Сергія Жадана.

Режисерка активно працювала попри важку хворобу. Як повідомляє BBC, у березні 2024 року у Варшаві відбулася премʼєра її вистави "Харків, Харків". Вистава створена у формі мюзиклу та розповідає про діяльність театру "Березіль" та його засновника Леся Курбаса. Текст до вистави спеціально написав Сергій Жадан.

Раніше у січні в Польському театрі імені Арнольда Шифмана вона організувала постановку з читанням воєнних текстів українських поетів і письменників - Вікторії Амеліної, Сергія Жадана, Катерини Калитко та інших.

Світлана Олешко заснувала харківський театр "Арабески". "Арабески" відкрилися як студентський експериментальний театр, де читали вірші поетів Розстріляного відродження. Таким чином театр повертав їх українській публіці після заборони радянською владою.