"Про любов з усього серця": Марія Бурмака випустила нову пісню "Україна серденько"

Премʼєра відбулася на YouTube.

У День Державного прапора України Марія Бурмака представила нову пісню "Україна серденько". Співачка зізналася, що не любить зменшувати назви та сентиментальничати. Проте масована ракетна атака на Київ 8 липня вплинула на народну артистку.

"Охматдит, лікарня, житловий будинок. Я їхала на зйомку на якомусь адреналіні під час вибухів, поверталась повз руїни. А ввечері мене накрило. Як же нищать, вбивають, руйнують все, що я люблю. Як же хочеться обійняти свою землю, як маму чи дитину. І я написала слова, мелодію. Про любов до рідної землі у відчуттях, що прошиті в нашій підсвідомості. Ця пісня не про сльози, не про пафос і не до формальних дат. Ця пісня про любов з усього серця", - поділилась Марія Бурмака.

Артистка зазначила, що пісня зʼявилася раптово і неочікувано, і вони з продюсером Вадимом Лисицею вирішили працювати над її записом.

"Ніби не я її написала, а вона написала мене. Пісня, що прийшла до мене сама, здалось, ніби я просто записала слова і ноти. Відразу хотіла, аби в ній були дитячі голоси, ми так і зробили", - уточнила співачка.

Уперше пісня "Україна серденько" прозвучала на закритті дитячого фестивалю конкурсу DityHelp music разом із фіналістами. Потім разом із дітьми вони зробили запис у студії.

"Для зйомок кліпу я звернулась до режисера Артема Тумарченка. Мені дуже сподобались його короткометражки. У нього є особливо тонке відчуття внутрішнього вайбу та пульсу життя. Знімали на Володимирській гірці і в музеї українського побуту та архітектури в Пирогові", - додала Бурмака.