Росіяни у Херсоні знищили історичну будівлю XIX ст. — будинок культури суднобудівників

Про це повідомили на facebook-сторінці Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Росія знищила одну з найвідоміших споруд старого Херсона, яку зазвичай старожили називають ДКС (БКС) – будинок культури суднобудівників.

Приміщення збудували ще у 1860-х роках біля Павлівського парку.

Як пояснюють у Херсонському обласному краєзнавчому музеї, затишне місце, створене за ініціативи губернатора Клушина, отримало назву "Міське зібрання", або клуб.

"Раніше на цьому місці був їстівний ряд і пожежна частина. А вже з кінця ХІХ століття тут вирувало культурне життя: проводили бали, збиралися на вечори, грали в більярд, читали газети, знайомилися. У 1903–1906 роках відбулася перебудова — прикрасили фасад, добудували купол, розширили сад, зʼявився навіть кегельбан і власна електростанція", - зазначили в музеї.

фото: з фондів музею

За часів СРСР будівлю спростили: прибрали купол, знищили архітектурні деталі, зробили типову культурну установу.

"Дух місця ще тримався — тут працювали творчі колективи, театр, ансамблі. Але від первісної краси залишилося небагато. Сьогодні ця історична споруда знищена російськими обстрілами. Ворог не бачить цінності в історичних пам’ятках. Та ми бачимо, бо берегти памʼять — це частина нашого спротиву", - додали в музеї.

