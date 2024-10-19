Російське видавництво "Ексмо" пішло з Франкфуртського книжкового ярмарку після того, як його там бойкотували українці

Про це інформує Суспільне Культура.

Попри скасування загального російського стенда після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на ярмарку були представлені окремі російські видавництва, що викликало обурення серед учасників з України.

Вперше з 2022 року в ярмарку беруть участь п'ять російських видавництв, серед яких Eksmo Publishing House Ltd — одна з найбільших видавничих російських компаній.

На сайті Франкфуртської книжкової виставки зазначено, що "Ексмо" нині займає 25 % російського книжкового ринку зі щорічним тиражем у 80 мільйонів примірників.

В Україні багато книг "Ексмо" заборонені через проросійську пропаганду та антиукраїнський контент, серед них – "Бандеровский схрон" та "Крымская пленница". Загалом станом на квітень 2022 року до переліку антиукраїнських видань увійшла 51 книжка видавництва.

Представники української книжкової спільноти, зокрема, директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов, висловили різке несхвалення участі "Ексмо", висловивши побоювання щодо використання ярмарку для поширення російської пропаганди.

Круглов зазначив, що Кремль активно використовує "м'яку силу" культурної дипломатії, і присутність "Ексмо" - яскравий доказ цьому.

"Кремль добре розуміє важливість мʼякої сили культурної дипломатії. Два роки поспіль адміністрація найбільшої виставки світу відмовляла в участі видавцям з оркостану", - зазначив він.

Під час ярмарку директор "Ранку" очолив бойкот перед стендом російського видавництва, тримаючи у руках плакат із написом "Росія вбиває. Письменників. Журналістів. Дітей. Нема місця російським видавництвам, які підтримують війну, на Франкфуртському ярмарку".

Фото: Annet Makarena



Крім того, у відповідь на участь в ярмарку росіян Українська асоціація видавців підготувала офіційний запит до її організаторів щодо участі цього видавництва.

У коментарях до допису Круглова посол України в Німеччині Олексій Макеєв написав, що національного російського стенда дійсно не буде, але будуть окремі видавництва, "яким вони з різних причин наче не можуть відмовити, але ми перевіримо".

В. о. директорки Українського інституту книги Олександра Коваль повідомила, що вони надсилали запит директорові ярмарку Юргенові Боосу з питанням щодо присутності російських видавництв.

"Ми будемо уважно розглядати кожну російську книжку, і якщо ми побачимо в них недопустимий зміст, ми їх вилучатимемо з ярмарку", - йдеться в відповіді Бооса.

Коваль зауважила, що одразу після закінчення ярмарку УІК ще раз розішле звернення до видавців з усього світу із закликом бойкотувати російські видавництва:

"Щоб нагадувати всім, хто хоче співпрацювати з російськими видавцями: кожен російський автор і кожен російський видавець винен у війні Росії в Україні. Кожна куплена на Росії книжка — це ракета, що вбиває мирних жителів. Кожна придбана ліцензія на переклад російського автора у світі — це міна сповільненої дії, це отрута, яка роз'їдає мозок. Це треба зупинити, інакше війна буде скрізь".

В результаті, "Ексмо" покинуло Франкфуртський книжковий ярмарок після бойкоту та тиску з боку української книжкової спільноти.

Пояснення від організаторів Франкфуртського книжкового ярмарку

За словами комунікаційника Франкфуртського книжкового ярмарку Торстена Казіміра, що фестиваль все ще солідарний з Україною та українським суспільством і продовжуватиме підтримувати український книжковий ринок, передає видання "Читомо".

"Що ж до виставок окремих російських видавництв, хочу зазначити: якщо експонується контент, заборонений німецьким законодавством, існують встановлені процедури, які дозволяють провести перевірку прокуратурою і, в разі необхідності, вжити подальших правових заходів", - зазначив він.