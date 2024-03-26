Сергій Жадан планує мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія", - ЗМІ

Про це повідомила журналістка телеканалу СТБ в ефірі телемарафону "Єдині новини".

25 березня у вечірньому випуску програми "Вікна. Новини" вийшов сюжет, присвячений українському актору театру та кіно, ляльководу з Харківщини Михайлу Озерову, який нині воює на фронті. Він один із комбатів бригади "Хартія", яка наразі боронить Україну на Луганщині.

Озеров зіграв у фільмі "Дике поле", знятому за мотивами роману Сергія Жадана "Ворошиловград".

"Сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни України, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо всіх рівняє, тому що наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства", - поділився Жадан, який є другом Озерова.

Письменник прибув до "Хартії", вчергове привіз допомогу.

У сюжеті журналістка Марія Малевська каже закадровим текстом, не наводячи пряму мову лідера гурту "Жадан і Собаки", що він і сам планує стати до лав НГУ.

"Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені: невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська", - додає журналістка.