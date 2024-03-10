Шевченко закликає нас до гідності: сестри Тельнюк про перевзування українських зірок

Про це вони розповіли в студії телеканалу "Еспресо".

"Вони насправді не сміють доторкатися до імені Шевченка, до його текстів, вони не мають морального права, вони мусять відповісти, тому що терміну давності їхніх злочинів не має. Весь цей набір, який сьогодні перевзувшись в українську мову намагається нас повчати, розумієте, має бути кримінальна відповідальність, якщо вони лізуть до таких текстів, от з цього треба почати. Хто дав їм моральне право, чому ми їх сприймаємо, платимо гроші за їхні виступи, аплодуємо і розповідаємо: Боже мій, яке щастя, нарешті вона ж уже по-українськи пукнула два рази. Слухайте, себе ж треба поважати, про це і говорить Шевченко, він закликає нас до власної гідності, він закликає нас поважати себе", - пояснює Галина.

Нагадаємо, що деякі українські зірки випускали пісні на вірші Тараса Шевченка, зокрема Надія Дорофєєва та Артем Пивоваров заспівали "Думи".

"Співати, це й очевидно, писати на це музику мають право люди, які хоча б чимось схожі на цих поетів, не зовнішньо, а внутрішньо. Тобто має бути щось таке, знаєте, те, що поза нами, те, що людині навіть невідомо, очевидно, така таємниця, коли ти маєш право, або можеш за це братися, або ні", - додала Леся.

Водночас Галина Тельнюк наголосила, що багато сучасних співаків, які раніше користувалися мовою агресора у своїй творчості навіть не розуміють, чому до них таке ставлення, після їхнього перевзування.

"Знову ж таки до тези: мій Шевченко - це також моя ганчірка, об яку я вчора витирала ноги, але зараз вона моя, тепер я можу її випрати, висушити, вам показати й натягти її, як модну кофточку. Розумієте, ці речі вони не одягаються як одяг. Якщо я знаю скільки людей віддало життя, і той самий Шевченко, за українське слово, за українську мову, за все те, над чим вони реготали та об що витирали ноги, з якого дива, персонально я, маю їм раптом пробачити за одне вибачення? Їх розкрутила російська пропаганда, вони всі є продуктом розкрученої російської пропаганди. Я не вимагаю суду, я закликаю слухачів бути хоч трошечки гігієнічними стосовно своїх вух, серця, стосовно того, кого ви пускаєте і яким чином ви це виправдовуєте. Я ніяким чином не засуджую, це їхнє право де вони є і де їх немає", - підсумувала Галина.

Вокальний дует народних артисток України запросив на концентр "Тельнюк: Наш Шевченко" у Львові 11 березня. Деталі.