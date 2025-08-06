Спайк Лі, Ліллі Вачовскі та ще 2300 членів Гільдії сценаристів США засудили напади Трампа на свободу слова

Про це пише Variety.

У відкритому листі згадуються "безпідставні позови" президента США Дональда Трампа проти медіа, які "опублікували історії, які йому не подобаються, та використали їх для викупу". Так, у листі згадується угода з Paramount Global минулого місяця, яка виплатила Трампу $16 млн для врегулювання безпідставного позову проти CBS щодо інтерв'ю з Камалою Гарріс у програмі "60 хвилин". Трамп стверджував, що інтервʼю було змонтоване так, щоб вводити в оману.

Крім того, в листі зазначається, що Трамп "вживав заходів у відповідь проти публікацій, що фактично висвітлювали діяльність Білого дому, і погрожував ліцензіями мовникам", а також регулярно закликав до закриття інформаційних і розважальних телепередач, що критикують його.

У листі також йдеться, що республіканці в конгресі співпрацювали з адміністрацією Трампа, щоб позбавити корпорації громадського мовлення фінансування, "щоб змусити замовкнути PBS та NPR".

Федеральна комісія зі зв'язку (FCC), очолювана призначеним Трампом головою Бренданом Карром, "відкрито обумовила своє схвалення злиття Skydance та Paramount гарантіями того, що CBS внесе "значні зміни" до нібито ідеологічних поглядів своєї журналістики та розважальних програм", йдеться в листі.

24 липня FCC схвалила угоду між Skydance та Paramount, яка, як очікується, буде закрита 7 серпня. За два дні до схвалення агентством головний юрисконсульт Skydance надіслав Карру листи, в яких пообіцяв, що Skydance призначить омбудсмана на CBS для розгляду "скарг на упередженість чи інші проблеми", і що компанія прагне забезпечити, щоб "редакційні рішення CBS відображали різні ідеологічні погляди американських глядачів".

"Це неамериканські спроби обмежити трансляцію історій та жартів, придушити критику та інакомислення. У нас немає короля, у нас є президент. І президент не може вибирати, що показувати по телебаченню, у кінотеатрах, на сцені, на книжкових полицях чи в новинах", - наголосили підписанти.

У листі міститься заклик підняти голос до "обраних представників та лідерів галузі протистояти цьому надмірному тиску", а також до глядачів і кожної людини, яка готова боротися за вільне та демократичне майбутнє".

Серед підписантів відкритого листа: Тоні Гілрой ("Андор"), Спайк Лі ("Малкольм Ікс"), Девід Саймон ("Дроти"), Ліллі Вачовскі (трилогія "Матриця"), Адам Маккей ("Не дивися вгору"), Ілана Глейзер ("Круті дівчата"), Скотт Франк ("Ферзевий гамбіт"), Ліз Меррівезер ("Нова дівчина"), Кеннет Лонерган ("Манчестер біля моря"), Джастін Куріцкес ("Суперники"), Ґілліан Флінн ("Загублена"), Селін Сонг ("Минулі життя"), Девід Мандель ("Віце"), Альфонсо Куарон ("Гравітація"), Вінні Гольцман ("Wicked: Чародійка"), Меррілл Марко (Late Night with David Letterman).