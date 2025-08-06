Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Спайк Лі, Ліллі Вачовскі та ще 2300 членів Гільдії сценаристів США засудили напади Трампа на свободу слова

Спайк Лі, Ліллі Вачовскі та ще 2300 членів Гільдії сценаристів США засудили напади Трампа на свободу слова

Дар'я Тарасова
6 серпня, 2025 середа
17:35
Культура Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Понад 2300 членів Гільдії сценаристів США підписали відкритий лист, в якому засудили нещодавні дії Дональда Трампа та його адміністрації, назвавши їх "безпрецедентним авторитарним нападом"

Зміст

Про це пише Variety.

У відкритому листі згадуються "безпідставні позови" президента США Дональда Трампа проти медіа, які "опублікували історії, які йому не подобаються, та використали їх для викупу". Так, у листі згадується угода з Paramount Global минулого місяця, яка виплатила Трампу $16 млн для врегулювання безпідставного позову проти CBS щодо інтерв'ю з Камалою Гарріс у програмі "60 хвилин". Трамп стверджував, що інтервʼю було змонтоване так, щоб вводити в оману.

Крім того, в листі зазначається, що Трамп "вживав заходів у відповідь проти публікацій, що фактично висвітлювали діяльність Білого дому, і погрожував ліцензіями мовникам", а також регулярно закликав до закриття інформаційних і розважальних телепередач, що критикують його.

У листі також йдеться, що республіканці в конгресі співпрацювали з адміністрацією Трампа, щоб позбавити корпорації громадського мовлення фінансування, "щоб змусити замовкнути PBS та NPR".

Федеральна комісія зі зв'язку (FCC), очолювана призначеним Трампом головою Бренданом Карром, "відкрито обумовила своє схвалення злиття Skydance та Paramount гарантіями того, що CBS внесе "значні зміни" до нібито ідеологічних поглядів своєї журналістики та розважальних програм", йдеться в листі.

24 липня FCC схвалила угоду між Skydance та Paramount, яка, як очікується, буде закрита 7 серпня. За два дні до схвалення агентством головний юрисконсульт Skydance надіслав Карру листи, в яких пообіцяв, що Skydance призначить омбудсмана на CBS для розгляду "скарг на упередженість чи інші проблеми", і що компанія прагне забезпечити, щоб "редакційні рішення CBS відображали різні ідеологічні погляди американських глядачів".

"Це неамериканські спроби обмежити трансляцію історій та жартів, придушити критику та інакомислення. У нас немає короля, у нас є президент. І президент не може вибирати, що показувати по телебаченню, у кінотеатрах, на сцені, на книжкових полицях чи в новинах", - наголосили підписанти.

У листі міститься заклик підняти голос до "обраних представників та лідерів галузі протистояти цьому надмірному тиску", а також до глядачів і кожної людини, яка готова боротися за вільне та демократичне майбутнє".

Серед підписантів відкритого листа: Тоні Гілрой ("Андор"), Спайк Лі ("Малкольм Ікс"), Девід Саймон ("Дроти"), Ліллі Вачовскі (трилогія "Матриця"), Адам Маккей ("Не дивися вгору"), Ілана Глейзер ("Круті дівчата"), Скотт Франк ("Ферзевий гамбіт"), Ліз Меррівезер ("Нова дівчина"), Кеннет Лонерган ("Манчестер біля моря"), Джастін Куріцкес ("Суперники"), Ґілліан Флінн ("Загублена"), Селін Сонг ("Минулі життя"), Девід Мандель ("Віце"), Альфонсо Куарон ("Гравітація"), Вінні Гольцман ("Wicked: Чародійка"), Меррілл Марко (Late Night with David Letterman).

 

Теги:
Новини
Світ
Кіно
цензура
журналісти
Свобода
Дональд Трамп
США
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Володимир Федорович
4 серпня, 2025 понедiлок
Україна розкрила масштабну корупційну схему на оборонних закупівлях, а помічник Трампа звинувачує Індію у фінансуванні війни РФ. Акценти світових ЗМІ 4 серпня
Автор Катерина Ганжа
2 серпня, 2025 субота
Щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували до Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення, - Reuters
Автор Юлія Юліна
5 серпня, 2025 вiвторок
Польський політик назвав гасло "Слава Україні!" нацистським. Посол Боднар відреагував
Київ
+22.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
6 серпня
18:51
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Премʼєр-міністр Індії Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters
18:46
У Великій Британії заборонили рекламу Zara через "нездорово худих" моделей
18:36
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Навроцький пов'язує історію з сучасністю: політоглядачка Попович про перспективи стосунків України та Польщі
18:30
наручники
Агент оперативно-бойової групи ГРУ, яка підірвала авто з воїном ЗСУ, отримав 15 років увʼязнення
18:27
РФ атакувала FPV-дроном медиків
РФ атакувала FPV-дроном медиків, які евакуювали поранених на Покровському напрямку
18:25
Ексклюзив
Лілія Гриневич
Вступна кампанія - 2025 успішна, але вона ще не завершена, - ексміністерка освіти Гриневич
18:14
Слідство ідентифікувало ще одного співучасника вбивства письменника Вакуленка на Харківщині
18:08
Зеленський Трамп
Зеленський і Трамп найближчим часом проведуть телефонну розмову, - ЗМІ
18:07
Френсіс Форд Коппола
Режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола переніс операцію на серці
18:03
Зеленський відвідав Сумщину: обговорив із командирами кроки для деокупації територій
18:02
OPINION
Ядерний шантаж чи прорахунок Путіна: чому РФ скасовує "ракетний" мораторій
18:00
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
РФ готує тимчасово окуповані території до повного відімкнення інтернету, - СЗР
17:57
грузія
"Може свідчити про цілеспрямовану операцію РФ": МЗС прокоментувало ситуацію з 96 українцями, які застрягли на кордоні в Грузії
17:50
Оновлено
Резерв+
У Резерв+ додали дві нові відстрочки: для подружжя, в якому є чоловік або дружина з інвалідністю, та для науковців і педагогів
17:36
Дональд Трамп
Трамп запровадив додаткові 25% мита для Індії через імпорт нафти з РФ
17:29
Геннадій Боголюбов
СБУ збирає докази причетності детективів НАБУ до втечі Боголюбова з України, – УП
17:28
Оновлено
Наслідки удару по Запорізькій області 6 серпня
Росія атакувала Україну вночі 6 серпня: на Запоріжжі є загиблі, у Харкові - поранені
17:23
Дональд Трамп
Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі
17:19
З нагоди 100-річчя стадіону "Локомотив" у Києві, який торік знищила РФ, клуб оголосив про реконструкцію
17:12
Вибухнув за кілька метрів: РФ на Лиманському напрямку атакувала "ланцетом" евакуаційний транспорт "Білого янгола"
17:07
Юрій Соболевський
Унаслідок нічної атаки РФ на Херсон постраждав заступник голови облради – вдруге за літо
16:46
Сиквел "Страстей Христових" розділять на два фільми, обидва вийдуть у 2027 році
16:46
Від початку доби на фронті відбулося 87 боїв, ЗСУ відбили 19 атак на Покровському напрямку
16:40
безпілотник "Kızılelma Combat Drone"
Турецька компанія Baykar розпочала серійне виробництво власного бойового безпілотника Kızılelma
16:34
Оновлено
путін Віткофф
Війна в Україні та перспективи співпраці зі США: у Кремлі розповіли, про що говорили Путін і Віткофф
16:18
скотиняка, hyilo
Кислиця натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом зустрічався двійник Путіна
16:18
Оновлено
Кароль Навроцький
Навроцький склав присягу президента Польщі. Україна висловила готовність до конструктивного діалогу
16:14
Мілорад Додік
Президента Республіки Сербської Додіка позбавили мандата
16:04
Білоцерковець
Помер 25-річний півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець
16:00
OPINION
Бити й труби під ТЦК. Чому Вінниця може стати новим Донецьком?
15:56
ЗСУ
Уряд підтримав законопроєкт про посилення захисту прав військових, котрі повідомляють про корупцію
15:45
Охопила територію, більшу за Париж: у Франції вирує найбільша у цьому році лісова пожежа
15:45
Ексклюзив
НАБУ та САП
Тиск на незалежність НАБУ та САП триватиме, але тепер - більш витончено, - голова антикорупційного центру "Межа"
15:45
Оновлено
Олександр Цивінський
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ. У Єврокомісії відреагували
15:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:38
Оновлено
мобілізація
Кабмін удосконалив механізми підтримки військових, котрі повернулися з полону РФ
15:35
Віктор Орбан
Орбан заявив про намір скоротити підтримку українських біженців в Угорщині
15:30
Ексклюзив
Єврокомісія
Наразі вікно можливостей для євроінтеграції України частково зачинене, - Чаленко
15:27
Казино
Держагентство PlayCity та Meta заблокували в instagram 7 акаунтів за рекламу казино
15:20
У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів, усі – вітчизняного виробництва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV