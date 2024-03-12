Співачка Maruv за 2 роки повномасштабної війни заробила на "Яндекс Music" понад 800 тис. рублів, - осінтери Molfar

Відповідні дані у своєму розслідуванні оприлюднили українські осінтери Molfar.

Проаналізувавши діяльність співачки з України Maruv (справжнє імʼя - Анна Корсун), розслідувачі виявили, що артистка пише російськомовні пісні, не розриває співпрацю з російським лейблом, від якого отримувала мільйони рублів доходу, та заливає пісні 2024 року випуску на російську платформу "Яндекс Music".

"Maruv і надалі продовжує підтримувати російську економіку та спонсорувати війну, адже станом на лютий 2024 року вона й досі є серед списків на сайті Warner Music Russia та Warner Chappell Music як виконавиця, що працює під цим лейблом", - наголошують Molfar.

Осінтери виявили, що у 2019 році від лейбла Warner Music Russia вона отримала дохід розміром 6,1 млн рублів (1,8 млн грн), а у 2021 році — 19,4 млн рублів (5,8 млн грн). За їхніми даними, Maruv продовжує публікувати свої нові пісні в російських соцмережах типу VK і закуповує там рекламу та на платформі "Яндекс Music". У порівнянні з 2022 роком минулого року їй ще вдалося примножити підписників.

Фото: Скриншот molfar.com

"Відомо, що мінімальна сума при 1 прослуховуванні з 1 підписника (з урахуванням середньої вартості за прослуховування), складає 3,7 копійки. Якщо вважати, що 1 підписник мінімум 1 раз слухав її композицію, то у 2022 році Maruv могла заробити мінімум 337 тис. рублів (101,1 тис. грн), бо мала 9,12 млн підписників. Тоді як вже у 2023 році ця сума могла б зрости до 466 тис. рублів (139,8 тис. грн), бо й кількість підписників на "Яндекс Music" зросла до 12,6 млн", - порахували осінтери.

Остання пісня, яку вона видала (станом на 1 березня 2024 року) це іспанськомовна композиція Corazón. Вона також завантажена в "Яндекс Music", ймовірно, щоб монетизувати пісню.

На початку листопада 2022 року MARUV вперше за період повномасштабної війни звернулась до фанатів. Тоді вона жодним словом не обмовилась про війну Росії в Україні, в якій працювала тривалий час. Лише поділилась, що з нею все добре. У середині листопада скандальна співачка вийшла на звʼязок зі своїми фанатами, анонсувавши нову пісню, але в мережі її зацькували.

У березні 2023-го вона показала, своє мирне життя в Омані, знову змовчавши про війну в рідній країні.