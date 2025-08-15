"Спробував через життєпис показати всю історію XX століття": історик В'ятрович про нову книгу "Генерал Кук. Біографія покоління УПА"

Про це в ефірі Еспресо розповів історик та народний депутат Володимир В'ятрович.

"Це нова книга. Це біографія останнього командира Української Повстанської Армії Василя Кука. Це не перша біографія Василя Кука, були інші книжки, які були присвячені його життю, але це перша настільки об'ємна і настільки детальна, і, напевно, перша, в якій я не зупинив розповіді на моменті, коли його взяли в полон", - сказав він.

В'ятрович зауважив, що абсолютна більшість біографій Кука закінчується 1954 роком в травні, коли він втрапив в полон через зраду в Криївці.

"Його захопили сплячим. І на тому більшість історій закінчується. А, як на мене, після цього починається не менш цікава історія Василя Кука. Його протистояння віч-на-віч з системою КГБ. Спроби КГБ використати його, спроби Василя Кука використати їх. І це все більша частина його життя", - зазначив історик.

Він нагадав, що Василь Кук прожив до 2007 року.

"Я, власне, спробував через його біографію показати, по суті, історію всього XX століття. Тому книжка називається Генерал Кук. Біографія покоління УПА. Тут багато не тільки про Кука, але і про тих людей, з якими він перетинався у своєму житті, а це і Бандера, і Шухевич, і Василь Стус, і Оксана Мешко, і інші дисиденти. І мені здається, що якраз його біографія, людини, яка народилася в 1913-му році, а померла у 2007 році, оця майже сотня років прекрасно надається для того, щоб показати оцю всю багатоманітність української історії XX і навіть трошки XXI століття", - підсумував В'ятрович.