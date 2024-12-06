Стали відомі імена фіналістів Премії Шевельова 2024 року та володаря спецвідзнаки

Фіналістами Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2024 року стали:-

Юлія Буйських, "На захід від Бугу" (Видавництво 21); Мирослав Лаюк, "Бахмут" (Ukraїner); Антон Санченко, "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря" (Богдан).

У межах церемонії Премії цього року також буде вручено Спеціальну відзнаку Капітули Василеві Махну “за особливий голос в українській есеїстиці останніх двадцяти років і розбудову мостів культурного порозуміня”.

Окрім того, під час церемонії буде вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура, якою редакція радіо нагороджує українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею. Нагородою у цій номінації стане створення радіоверсії твору, яка прозвучить в ефірі Радіо Культура.

Ім’я лауреата традиційно оголосять під час церемонії 17 грудня, у день народження Юрія Шевельова. Трансляцію події можна буде дивитися о 18:00 на Facebook-сторінках Українського ПЕН, Києво-Могилянської Бізнес-Школи та телеканалу "Еспресо".

2024 року до номінантів на здобуття Премії потрапило 9 книжок. Їх оцінювала Капітула, до складу якої ввійшли: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олексій Панич, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера", Роман Веретельник, літературознавець, літературний критик, перекладач, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут Літератури), Ростислав Семків, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Оксана Хмельовська, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проекту "Читомо", Андрій Бондар, письменник. есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Олександр Михед, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік.

Телеканал "Еспресо" - генеральний інформаційний партнер Премії імені Юрія Шевельова 2024.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"), Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець ("Сполохи"), Олександр Бойченко ("Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"), Андрій Любка ("Саудаде"), Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"), Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення").

Спеціальну відзнаку Капітули за внесок у розвиток української есеїстики в попередні роки отримували Володимир Панченко (посмертно), Оксана Забужко ("Планета Полин"), Микола Рябчук ("Лексикон націоналіста та інші есеї"), Станіслав Асєєв ("Світлий Шлях": історія одного концтабору") та Павло Казарін ("Дикий Захід Східної Європи"), Андрій Гудима (посмертно, "69 спецій для Серця"), Андрій Содомора (за книжку "Під чужою тінню").