Тейлор Свіфт анонсувала вихід нового альбому The Life of a Showgirl

Про це пише Variety.

Багаторазова рекордсменка Книги рекордів Гіннеса, американська попзірка Тейлор Свіфт мало чого робить випадково, і шанувальники одразу почали поширювати чутки, коли вона повідомила, що щось буде розкрито 12 серпня о 12:12. Вона анонсувала свій 12-й студійний альбом The Life of a Showgirl.

Назву альбому співачка розкрила в подкасті Тревіса Келсі New Height Show.

Оголошення про The Life of a Showgirl з'явилося одразу після того, як Тревіс Келсі повідомив в instagram, що Свіфт з'явиться в середу як гостя в його подкасті New Height Show, який вестиме разом зі своїм братом Джейсоном.

Невдовзі після анонсу альбому в Нью-Йорку та Нешвіллі почали з'являтися білборди Spotify з кодом, що вів до плейлиста під назвою And, baby, that’s show business for you. Хоча це збірка треків Свіфт, Свіфтіс, ймовірно, спробують розгледіти якісь пасхалки з треклиста.

Останній альбом Свіфт The Tortured Poets Department виходив у квітні 2024 року, а через дві години вона розширила його до подвійного альбому під назвою The Anthology. Він залишався бестселером упродовж усього року.

The Life of a Showgirl виходить після важливої події в кар'єрі Свіфт. У травні вона оголосила, що викупила права на свої перші шість альбомів після багаторічної боротьби з її колишнім лейблом Big Machine Label Group, музичним менеджером Скутером Брауном і приватною інвестиційною компанією Shamrock Capital, яка придбала ці альбоми.

Шостий альбом Тейлор Свіфт Reputation, права власності на який попспівачка повернула собі наприкінці травня, піднявся після цього на 73 позиції, опинившися на 5-му місці.

