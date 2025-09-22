Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки

Про це пише NME.

З наближенням виходу 12-го студійного альбому популярної співачки Тейлор Свіфт The Life Of A Showgirl, запланованого на 3 жовтня, зростає очікування серед її шанувальників. Протягом наступних кількох тижнів радіостанція SiriusXM безперервно транслюватиме треки з минулого каталогу Свіфт.

Станція запустилася в суботу, 20 вересня, і "продемонструє кожну епоху її музики", йдеться у заяві SiriusXM. Вона працюватиме до 19 жовтня, а після виходу нового альбому станція транслюватиме його повністю та без перерв кожні дві години.

Президент і головний контент-директор SiriusXM Скотт Грінстайн сказав

"Тейлор Свіфт продовжує домінувати не лише у світі музики, але й у кожному аспекті попкультури. Її пісні, що очолюють чарти та отримують нагороди, знаходять відгук у кожного покоління слухачів, і ми раді надати нашим підписникам місце, де вони можуть відсвяткувати свою фанатську діяльність та новий альбом із запуском Taylor’s Channel 13. SiriusXM з гордістю підтримує Тейлор з самого початку її кар'єри та відстоює її майстерність на кожному кроці", – сказав президент і головний контент-директор SiriusXM Скотт Грінстайн.

Він зазначив, що канал – це "унікальне місце для шанувальників, де вони можуть спілкуватися, як ніколи раніше, чути її музику протягом усіх епох її легендарної кар'єри та святкувати The Life Of A Showgirl унікальним для SiriusXM способом".

The Life Of A Showgirl стане продовженням альбому The Tortured Poets Department 2024 року, і Свіфт вже підтвердила численні фізичні варіанти виходу альбому, який вже побив рекорди Spotify ще до його релізу.

Вона також розповіла про візуальне мистецтво, яке шанувальники можуть очікувати від релізу проєкту, і оголосила, що альбом також вийде в кінотеатрах. Це буде 89-хвилинна "вечірка з нагоди релізу" під назвою "Тейлор Свіфт: Офіційна вечірка з нагоди релізу Showgirl".

Свіфт описала альбом як "платівку, яку дуже давно хотіла створити". Проєкт зосередиться на "тому, що відбувалося за лаштунками в моєму внутрішньому житті" під час рекордного туру Eras Tour.

